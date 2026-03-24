VIDEO | Rotary Club Alba Iulia, donații pentru Grădinița cu Program Prelungit Pâclișa: O mașină de spălat și un uscător de rufe, oferite de Ziua Mondială a Apei 2026

Rotary Club Alba Iulia, donații pentru Grădinița cu Program Prelungit Pâclișa: O mașină de spălat și un uscător de rufe, oferite de Ziua Mondială a Apei 2026

Rotary Club Alba Iulia a donat o mașină de spălat și un uscător de rufe Grădiniței cu Program Prelungit Pâclișa.

La evenimentul desfășurat marți, 24 martie 2026 a fost prezent și primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

,,De Ziua Mondială a Apei, Rotary Club Alba Iulia a ales să transforme un gest simplu într-un impact profund pentru cei mai mici dintre noi, acționând în una dintre ariile esențiale Rotary: apă, sanitație și igienă.

Am donat echipamente esențiale – mașină de spălat și uscător de rufe – pentru Grădinița nr. 8 – Pâclișa, pentru ca fiecare copil să aibă parte, zi de zi, de curățenie și sănătate.

Prin astfel de inițiative, nu oferim doar sprijin imediat, ci contribuim la construirea unui mediu în care copiii pot crește în siguranță, învățând, zi de zi, ce înseamnă grija pentru ei și pentru cei din jur”, au transmis reprezentanții Rotary Club Alba Iulia.

