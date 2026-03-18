VIDEO | Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare”

Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare”

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a anunțat că Instituția Prefectului va avea un număr maxim de 36 de angajați, în urma măsurilor de restructurare, menționând totuși că: ,,chiar dacă trebuie să facem o reducere de personal, numărul este unul care ne mulțumește din punct de vedere al organizării”.

Nicolae Albu a mai explicat și că primăriile din județ au primit deja numărul maxim de posturi, în baza Ordonanței de Urgență nr. 7/2026, și au la dispoziție 30 de zile pentru a aplica măsurile prevăzute de lege.

Administrațiile locale pot opta fie pentru reducerea cu 30% a posturilor, fie pentru limitarea reducerii la maximum 20% din posturile ocupate, ori pentru diminuarea procentuală a fondului de salarii, în anumite condiții.

Ce spune prefectul Nicolae Albu despre restructurări:

„Am primit un număr maxim de personal de 36 de salariați. Aici vorbim despre Instituția Prefectului – Județul Alba. Aș preciza că, chiar dacă trebuie să facem o reducere de personal, numărul este unul care ne mulțumește din punct de vedere al organizării.

Adică suntem pe primul loc în regiunea noastră, alături de Brașov, în ceea ce privește numărul de personal. Sub noi sunt județe importante, spunem noi, precum Sibiul și Mureșul și, bineînțeles, Harghita și Covasna. Pentru că au fost mai multe criterii de stabilire a numărului maxim de personal și nu s-a pus problema doar a numărului UAT-urilor pe care le gestionăm sau a numărului populației, care nu ne avantajează în mod deosebit, ci au contat efectiv criteriile profesionale pe care noi le îndeplinim.

Acte verificate, fie că vorbim despre hotărâri de Consiliu Local sau dispoziții ale primarilor, activități în instanță, activitatea fondului funciar, care, v-am spus, este una foarte amplă, și toate documentele pe care le verifică colegii mei. Deci asta înseamnă că s-au luat în considerare rezultatele profesionale pe care noi le avem. Iar în ceea ce privește verificarea legalității, vă spun că lucrul acesta nu va fi afectat, deoarece serviciul juridic nu este afectat în niciun fel, este dimensionat, pot să spun, la limită, și nu sunt afectate nici verificarea legalității, nici reprezentarea instituției în instanță.

În ceea ce privește primăriile, după adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 7/2026, noi, ca Instituția Prefectului, am avut un termen de 20 de zile ca să punem în aplicare prevederile ordonanței și să transmitem, prin adresă, către toate UAT-urile și către Consiliul Județean numărul maxim de posturi. Luni, în această săptămână, am trimis către toate primăriile numărul maxim de posturi, iar primăriile au un termen de 30 de zile ca să pună în aplicare prevederile legii și adresa pe care noi am trimis-o. Vreau să fac câteva precizări.

Noi, conform ordonanței, trebuie să transmitem numărul maxim de posturi, care este stabilit după populația comunicată de INS, deci efectiv punem în aplicare o formulă aplicată pe niște date concrete și stabilim reducerea cu 30%. În momentul în care adresa ajunge la primării, primăriile, în cele 30 de zile, trebuie să analizeze, împreună cu secretarul general și cu personalul de la Resurse Umane, și au trei variante de punere în aplicare. Prima variantă este reducerea cu 30%, care este prevăzută și care este trecută în adresa comunicată de noi.

Varianta a doua este reducerea cu 30%, dar nu mai mult de 20% din posturile ocupate, și aici vă fac precizarea: dacă noi stabilim la o primărie un număr de 15 persoane și, din reducerea pe care dânșii o fac, oprindu-se la 20% din posturile ocupate, le reies 19 posturi, ei rămân cu 19 posturi, nu cu ce am comunicat noi. Și mai este încă o variantă, care se aplică doar în anul acesta: reducerea fondului de salarii procentual. Acolo sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le stabilească partea de contabilitate și notele justificative, dar, bineînțeles, reducerea trebuie să se aplice de anul următor. În acest sens, am convocat vinerea aceasta, la ora 12.00, o întâlnire cu toți primarii și secretarii generali, tocmai pentru ca anumite lucruri și anumite neclarități pe care dânșii le au să le putem discuta cu personalul de specialitate, cu juriștii, cu specialiștii în resurse umane”, în cadrul unei conferințe de prese susținute miercuri, 18 martie 2026.

