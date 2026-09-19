VIDEO | Accident în lanț în Alba Iulia: Trei mașini s-au ciocnit în zona Carolina Mall

Scandal într-o familie din Berghin: Bărbat de 50 de ani reținut, după ce și-a bătut partenera la beție Un bărbat de 50 de ani, din Berghin, a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut partenera la beție, din cauza unor neînțelegeri. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 septembrie 2026, polițiștii Secției 2 de […]