Curier Județean

FOTO | Tabără de orientare în arma Vânători de Munte pentru elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Instrucție alpină și tehnici de supraviețuire în Bucegi

Bogdan Ilea

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VIDEO | Tabără de orientare în arma Vânători de Munte pentru elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Instrucție alpină și tehnici de supraviețuire în Bucegi

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat, săptămâna trecută, la o tabără de orientare în carieră organizată de Baza de Instruire Vânători de Munte „Bucegi” din Predeal.

Aceștia au avut posibilitatea de a se familiariza cu specificul armei Vânători de Munte în cadrul unei tabere de orientare în carieră organizată pe parcursul săptămânii trecute de către Baza de Instruire Vânători de Munte „Bucegi” din Predeal, scrie într-o postare publicată pe o rețea de socializare, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Tabăra a fost dedicată elevilor din colegiile naționale militare și s-a desfășurat sub coordonarea Statului Major al Forțelor Terestre, elevii participanți având parte de activități zilnice din care nu au lipsit instrucția alpină, marșurile în Masivul Bucegi, tehnicile de supraviețuire în mediul montan și tragerile cu armamentul de Airsoft. 

Timpul petrecut alături de vânătorii de munte a reprezentat pentru elevii colegiului militar o experiență valoroasă, aceștia având ocazia de a înțelege mai bine câteva dintre valorile care definesc un militar: disciplina, curajul, camaraderia, mai notează sursa citată.

„Tabăra a fost o experiență extrem de valoroasă, pentru că am avut ocazia să învățăm lucruri practice și să ne consolidăm spiritul de echipă. Ne-au captivat în mod special elementele de alpinism și tehnicile de supraviețuire, totul fiind cu adevărat memorabil”, au afirmat elevii sergent Gabriel Oprișor, Erika Marcu și Lucian Lău la finalul taberei. 

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