VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa le-a citit povestea „Ridichea uriașă” copiilor de la o grădiniță din Alba Iulia
Marți, 24 martie 2026, în cadrul proiectului educațional „Oameni de bine ai comunității le citesc copiilor”, copiii de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 din Alba Iulia au trăit o experiență deosebită, plină de emoție, entuziasm și zâmbete sincere.
Invitatul special al acestei întâlniri a fost primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, care a ales să le ofere celor mici un moment aparte, citindu-le cu multă căldură, răbadare și implicare povestea „Ridichea uriașă”.
Copiii au ascultat cu atenție, s-au bucurat de firul poveștii și au participat activ, demonstrând cât de important este pentru ei contactul direct cu oamenii din comunitate.
Activitatea a fost mai mult decât o simplă lectură, a fost o lecție despre valori esențiale precum hărnicia, spiritul de echipă, răbdarea și perseverența. Prin exemplul personajelor, cei mici au înțeles cât de important este să lucrreze împreună pentru a reuși și să nu renunțe atunci când lucrurile devin dificile.
La final, cei mici au reflectat împreună asupra mesajului poveștii și au învățat un proverb plin de înțelepciune: „Unde sunt mulți, puterea crește.”
Copiii au fost încântați să descopere cât de adevărat este acest gând și cum îl pot aplica în activitățile lor zilnice.
„Ne dorim ca acest tip de inițiative să continue și să aducă împreună cât mai mulți membri ai comunității, pentru a susține educația timpurie și pentru a crea amintiri frumoase în sufletele copiilor.
Mulțumim tuturor celor implicați pentru sprijin și dedicare!”, au transmis reprezentanții Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 9 din Alba Iulia.
„Astăzi am avut parte de o experiență care mi-a umplut sufletul de bucurie.
La inițiativa doamnei educatoare Edina Nagy și a doamnei director Mirela Teodora Babut, de la Grădinița cu program prelungit nr. 9, am participat la o activitate cu adevărat specială: am citit povestea „Ridichea Uriașă” celor mici, în cadrul proiectului „Oameni de bine ai comunității citesc copiilor”.
Alături de 4 grupe de copilași minunați și de educatoarele lor dedicate, am descoperit încă o dată cât de important este să sădim valori frumoase prin povești cu tâlc.
Am primit în schimb ceea ce copiii știu să ofere cel mai sincer: entuziasm, zâmbete și o bucurie autentică, care îți rămâne în inimă mult timp după ce pleci.
Mulțumesc pentru invitație și pentru această amintire atât de caldă!”, a transmis primarul Gabriel Pleșa într-un mesaj postat pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
