VIDEO| Premierul Florin Cîțu se VACCINEAZĂ public anti-Covid. Primele sale declarații

Florin Cîțu, premierul României, se vaccinează anti-Covid sâmbătă, la ora 12:00, la Spitalul Militar Carol Davila.

„Sâmbătă mă vaccinez și va fi public”, a anunțat Cîțu, în cadrul unei conferințe de presă.

Your browser does not support the video tag.

În urmă cu o zi s-a vaccinat și președintele Klaus Iohannis, care a dat, astfel, startul celei de-a două etape a imunizării anti-COVID.

„E o procedură simplă, nu doare și vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, e eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea, împreună cu procedurile de restricție, ne vor scoate din pandemie”, a spus președintele, vineri, după vaccinare.

Conform Comitetului naţional pentru coordonarea activităţilor privind vaccinarea anti-COVID, în conformitate cu dovezile ştiinţifice actuale, în categoria „boli cronice” se încadrează oricare dintre următoarele afecţiuni:

* diabet zaharat

* obezitate

* alte boli metabolice, inclusiv congenitale

* afecţiuni cardiovasculare

* afecţiuni renale

* afecţiuni oncologice

* afecţiuni pulmonare

* afecţiuni neurologice, inclusiv sindromul Down

* afecţiuni hepatice moderate/severe

* afecţiuni autoimune

* imunodepresii severe: pacienţi transplantaţi, cu consult medical prealabil, pacienţi care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienţi infectaţi cu HIV/SIDA.

Tot în această etapă vor fi imunizaţi lucrătorii care desfăşoară activităţi în domenii-cheie, esenţiale:

* personal cheie pentru funcţionarea instituţiilor statului (Administraţia Prezidenţială, Parlament, Guvern, ministere şi instituţii subordonate acestora);

* personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;

* personalul din sectorul economic vital: procesare, distribuţie şi comercializare a alimentelor de bază (panificaţie, lactate, carne, fructe şi legume); uzine de apă, epurare, transport şi distribuţie apă; centrale electrice, producţie, transport şi distribuţie curent electric; unităţi de producţie, transport şi distribuţie gaze; unităţi de producţie, transport şi distribuţie combustibili lichizi şi solizi; unităţi de producţie, transport şi distribuţie medicamente şi materiale sanitare; transport de persoane şi mărfuri; noduri feroviare, aeroporturi civile şi militare, porturi esenţiale; comunicaţii (Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Radio şi Televiziune naţionale); personalul din unităţile de învăţământ şi creşe; personalul poştal şi din servicii de curierat; personalul cultelor religioase; personalul din mass-media care desfăşoară activităţi cu risc crescut de expunere la infecţia cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje în unităţi medicale); personalul din domeniul salubrităţii şi deşeurilor.

sursa: digi24.ro