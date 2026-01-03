VIDEO | Polițiștii rutieri din județul Alba, la datorie pentru siguranța conducătorilor auto. Recomandări pentru participanții la trafic

Polițiștii rutieri din județul Alba, la datorie pentru siguranța conducătorilor auto. Recomandări pentru participanții la trafic

Polițiștii rutieri din județul Alba sunt la datorie pentru siguranța conducătorilor auto și au transmis o serie de recomandări pentru participanții la trafic.

În contextul atenționării meteorologice, polițiștii rutieri din județul Alba acționează pentru monitorizarea traficului și prevenirea evenimentelor pe sectoarele de drum afectate.

Situația drumurilor este monitorizată permanent de polițiști și administratorul drumului, astfel încât intervenția, în caz de necesitate, să fie promptă și fără evenimente nedorite.

Polițiștii recomandă șoferilor să conducă prudent și să adapteze viteza la condițiile de drum, să manifeste răbdare, să se asigure că instalația de climatizare funcționează în condiții optime, autovehiculele sunt echipate corespunzător și să se informeze înainte de a efectua deplasarea.

Informații actualizate privind starea traficului sunt disponibile prin Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române.

