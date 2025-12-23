VIDEO | Polițiștii din Aiud, ,,MAI aproape de oameni”: Doi vârstnici din Ponor au primit alimente și daruri înainte de Crăciun, de la oamenii legii
Polițiștii din Aiud, ,,MAI aproape de oameni”: Doi vârstnici din Ponor au primit alimente și daruri înainte de Crăciun, de la oamenii legii
Polițiștii din Aiud s-au alăturat campaniei ,,MAI aproape de oameni” și au vizitat doi vârstnici din Ponor care au primit alimente și daruri înainte de Crăciun, de la oamenii legii.
În această săptămână, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, o campanie de informare și sprijinire a persoanelor cu dizabilități, a seniorilor și a familiilor aflate în dificultate.
Polițiștii își propun, prin intermediul campaniei ,,MAI aproape de oameni”, să aducă un strop de bucurie în sufletele oamenilor și să discute cu ei, în vederea creșterii gradului de siguranță și informare.
Tot astăzi, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Aiud, împreună cu cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, s-au întâlnit cu doi vârstnici, din localitatea Ponor, cărora le-au oferit alimente și daruri, pentru ca aceste sărbători să le aducă bucurie.
Un loc izolat și greu accesibil nu i-a oprit pe polițiști să își îndeplinească misiunea și să le ofere vârstnicilor cuvinte încurajatoare și sfaturi preventive, în situația în care vor avea nevoie de ajutor.
O contribuție esențială în derularea acestei campanii o au Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea I Alba, Corpul Național al Polițiștilor Alba, Sindicatul EUROPOL, Sindicatul Național Pro Lex și Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 586 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 586 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]
VIDEO | Ideea INEDITĂ a unui tânăr din Alba: Și-a împodobit mașina de Crăciun cu 600 de metri de instalație strălucitoare. Unde poate fi văzută
Ideea INEDITĂ a unui tânăr din Alba: Și-a împodobit mașina de Crăciun cu 600 de metri de instalație strălucitoare. Unde poate fi văzută Un tânăr din Alba a decis, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să-și acopere mașina cu luminițe de Crăciun și să o arate și oamenilor pe străzile municipiului Blaj. Flavius Alexa este proprietarul […]
Interviu EXCLUSIV cu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European: „România și Alba trebuie să fie la masa deciziilor europene”
Interviu EXCLUSIV cu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European: „România și Alba trebuie să fie la masa deciziilor europene” Se spune adesea că România nu contează suficient la Bruxelles. Că deciziile se iau „în altă parte” și că județe precum Alba sunt invizibile pe harta europeană. Realitatea este însă mai nuanțată. Există români care nu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în Ajun de Crăciun 2025: Răcire bruscă și ninsori la munte. Prognoza METEO de la ANM până la mijlocul lunii ianuarie 2026
Cum va fi vremea în Ajun de Crăciun 2025: Răcire bruscă și ninsori la munte. Prognoza METEO de la ANM...
Program Poșta Română de Crăciun și Revelion: Când se mai pot trimite sau ridica colete
Program Poșta Română de Crăciun și Revelion: Când se mai pot trimite sau ridica colete Poșta Română a anunțat programul...
Știrea Zilei
VIDEO | Polițiștii din Aiud, ,,MAI aproape de oameni”: Doi vârstnici din Ponor au primit alimente și daruri înainte de Crăciun, de la oamenii legii
Polițiștii din Aiud, ,,MAI aproape de oameni”: Doi vârstnici din Ponor au primit alimente și daruri înainte de Crăciun, de...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 586 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 586 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
VIDEO | Damian, Rareș și Izabela, trei micuți din Alba, vizitați de Moș Crăciun și polițiști: Au primit cadouri în cadrul campaniei ,,De Crăciun, dăruiește din suflet”
Damian, Rareș și Izabela, trei micuți din Alba, vizitați de Moș Crăciun și polițiști: Au primit cadouri în cadrul campaniei...
Albaiulian de 38 de ani, REȚINUT de polițiști: S-a dus acasă la fosta parteneră, deși avea emis ordin de protecție
Albaiulian de 38 de ani, REȚINUT de polițiști: S-a dus acasă la fosta parteneră, deși avea emis ordin de protecție...
Politică Administrație
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Opinii Comentarii
Colinde şi cântece de Crăciun pentru cei dragi: copii, părinţi şi bunici
Colinde şi cântece de Crăciun pentru cei dragi: copii, părinţi şi bunici Din moşi, strămoşi Crăciunul este considerată o perioada...
Cum urăm ”Crăciun fericit” în toate limbile europene: Cel mai des folosit mesaj de sărbători pentru cei dragi
Cum urăm ”Crăciun fericit” în toate limbile europene: Cel mai des folosit mesaj de sărbători pentru cei dragi Doar o...