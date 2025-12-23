Rămâi conectat

VIDEO | Polițiștii din Aiud, ,,MAI aproape de oameni”: Doi vârstnici din Ponor au primit alimente și daruri înainte de Crăciun, de la oamenii legii

Polițiștii din Aiud s-au alăturat campaniei ,,MAI aproape de oameni” și au vizitat doi vârstnici din Ponor care au primit alimente și daruri înainte de Crăciun, de la oamenii legii.

În această săptămână, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, o campanie de informare și sprijinire a persoanelor cu dizabilități, a seniorilor și a familiilor aflate în dificultate.

Polițiștii își propun, prin intermediul campaniei ,,MAI aproape de oameni”, să aducă un strop de bucurie în sufletele oamenilor și să discute cu ei, în vederea creșterii gradului de siguranță și informare.

Tot astăzi, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Aiud, împreună cu cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, s-au întâlnit cu doi vârstnici, din localitatea Ponor, cărora le-au oferit alimente și daruri, pentru ca aceste sărbători să le aducă bucurie.

Un loc izolat și greu accesibil nu i-a oprit pe polițiști să își îndeplinească misiunea și să le ofere vârstnicilor cuvinte încurajatoare și sfaturi preventive, în situația în care vor avea nevoie de ajutor.

O contribuție esențială în derularea acestei campanii o au Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea I Alba, Corpul Național al Polițiștilor Alba, Sindicatul EUROPOL, Sindicatul Național Pro Lex și Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual.

