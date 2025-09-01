VIDEO | EXPLOZIE urmată de INCENDIU pe platforma Kronospan Sebeș: PLAN ROȘU de intervenție. Trei persoane au suferit arsuri

Explozie urmată de incendiu pe platforma Kronospan Sebeș

O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni dimineață pe platforma Kronospan Sebeș.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Sebeș, strada Mihail Kogălniceanu.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un operator economic, posibil 2 persoane rănite.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii”, a transmis ISU Alba, luni, 1 septembrie 2025, la ora 7.40.

La fața locului au fost deplasate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor, o autoscară și 2 ambulanțe SAJ.

UPDATE, DSU, ora 8.15: Pentru gestionarea eficientă a situației, la nivelul județului Alba a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La locul evenimentului au fost alocate 5 mașini de stingere, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 2 ambulanțe SAJ și un elicopter SMURD.

În sprijin au fost trimise și 1 echipaj CBRN de la ISU Sibiu, respectiv autospeciala pentru transport roboți de la ISU Mureș.

Conform informațiilor preliminare, 2 persoane ar fi suferit arsuri.

UPDATE, DSU, ora 8.25: Până în acest moment au fost identificate patru victime conștiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la fața locului.

UPDATE, ISU Alba, ora 8.30: Incendiul se manifesta la o hală din incinta operatorului economic.Ca urmare a recunoașterii făcute de catre echipajele de căutare-salvare au fost identificate 4 persoane rănite (3 cu arsuri, 1 cu traumatisme). Persoanele sunt asistate medical la fata locului de catre echipajele medicale. De asemenea a fost solicitat si doua elicoptere SMURD pentru deplasarea la locul accidentului si preluare victimelor rănite. Totodată au fost solicitate in sprijin un echipaj CBRN din cadrul ISU Sibiu si autospeciala cu roboti din cadrul ISU Mureș. Pentru gestionarea operativă a situatie in teren a fost activat planul rosu de intervenție. Intervenția este condusa si coordonată la fata locului de catre Inspectorul Șef al ISU Alba. Incendiul se manifesta cu degajare de fum si se lucrează in continuare pentru localizarea acestuia.

