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VIDEO | Peste 8 milioane de euro pentru modernizarea celor două intrări în municipiul Aiud: „Aiudul marilor proiecte prinde contur”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 14 minute

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Peste 8 milioane de euro pentru modernizarea celor două intrări în municipiul Aiud: „Aiudul marilor proiecte prinde contur”

Primăria Aiud obținut finanțarea, peste 8 milioane de euro, pentru Coridorul de Mobilitate Urbană, unul dintre cele mai importante și ample proiecte de infrastructură de pe plan local, a anunțat joi, 25 iunie 2026, primarul Dragoș Crișan.

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„Proiectul prevede modernizarea principalelor căi de acces în municipiu, cu peste 6 kilometri de trotuare noi, piste pentru biciclete, rigole moderne pentru preluarea apelor pluviale și un sistem de iluminat public eficient și modern pe ambele intrări în oraș.De asemenea, la fiecare intrare în Aiud vor fi amenajate parcări de tip Park & Ride, menite să faciliteze mobilitatea urbană și să reducă traficul din zona centrală.

Aiudul marilor proiecte prinde contur! Pas cu pas, transformăm orașul nostru într-o comunitate mai modernă, mai sigură și mai bine conectată la nevoile oamenilor”, a transmis edilul din Aiud într-un mesaj postat în mediul online.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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