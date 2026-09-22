Acțiune în sistem releu, pe DN 1 în Alba, astăzi: Polițiștii rutieri verifică traficul pentru prevenirea accidentelor

Peste 100 de cazuri de fraudă informatică, sesizate de la începutul anului, în județul Alba: Polițiștii au recuperat aproximativ 2.500.000 de lei Peste 100 de cazuri de fraudă informatică au fost sesizate de la începutul anului 2026 în județul Alba. Polițiștii au reușit să recupereze un prejudiciu de aproximativ 2,5 milioane de lei. Datele au […]