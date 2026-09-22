Curier Județean

Acțiune în sistem releu, pe DN 1 în Alba, astăzi: Polițiștii rutieri verifică traficul pentru prevenirea accidentelor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Acțiune în sistem releu, pe DN 1 în Alba, astăzi: Polițiștii rutieri verifică traficul pentru prevenirea accidentelor

Polițiștii rutieri din Alba desfășoară marți, 22 septembrie 2026, în intervalul 11.00 – 15.00, o acțiune în sistem releu pe DN 1, pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere.

Potrivit IPJ Alba, astăzi, în intervalul orar 11.00 – 15.00, polițiștii rutieri acționează pe DN 1, drumul național care tranzitează județul Alba, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră.

Scopul acțiunii:

▪️ Prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere;

▪️ Verificarea respectării regimului legal de viteză;

▪️ Depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise;

▪️ Controlul stării tehnice a vehiculelor;

▪️ Verificarea legalității transporturilor rutiere;

Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic! Respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri! Alegeți siguranța, transmit polițiștii.

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