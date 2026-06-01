VIDEO | Polițiștii și salvatorii din Alba, activități de Ziua Copilului 2026 în Piața Cetății: Ateliere de lucru special amenajate și demonstrații interactive, printre activități

Polițiștii și salvatorii din Alba, activități de Ziua Copilului 2026 în Piața Cetății: Ateliere de lucru special amenajate și demonstrații interactive, printre activități

​Echipele ISU Alba și IPJ Alba organizează, astăzi, 1 iunie 2026, de Ziua Copilului, în Piața Cetății din Alba Iulia diferite activități destinate celor mici.

Cu această ocazie, cei prezenți în Piața Cetății vor putea descoperi tehnica de a pompierilor și a polițiștilor sau diferite ateliere de lucru special amenajate pentru cei mici.

Activități pregătite de ISU Alba și IPJ Alba de Ziua Copilului 2026:

Prezentare tehnică de intervenție a pompierilor și polițiștilor

Ateliere de lucru special amenajate pentru copii

Demonstrații interactive și puncte de informare

Reamintim că, și jandarmii din Alba sunt prezenți, astăzi, 1 iunie 2026, în intervalul orar 12:00 – 16:00, în Piața Cetății din municipiul Alba Iulia pentru a petrece câteva ore alături de cei mici și de familiile acestora cu ocazia Zilei Copilului.

Copiii care se află în Piața Cetății au ocazia să descopere o parte din tehnica și materialele utilizate în misiuni, să vadă autospecialele din dotare și să îi cunoască pe câinii de serviciu ai unității de jandarmi din Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI