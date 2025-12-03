VIDEO | O firmă de pompe funebre din Alba, campanie inedită pentru prevenirea accidentelor rutiere: „Scroll-ați liniștiți în timp ce conduceți… pentru că noi suntem aici”
O firmă de pompe funebre din Alba, campanie inedită pentru prevenirea accidentelor rutiere: „Scroll-ați liniștiți în timp ce conduceți… pentru că noi suntem aici”
Accidentele rutiere reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul tinerlor și adulților în România, conform datelor INSP. Un factor semnificativ este folosirea telefonului în timpul condusului – scrollat-ul, mesajele, aplicațiile de social media – care distrag atenția șoferilor exact în momentele critice.
În fața acestei realități, EDEN Funerare lansează o campanie de responsabilizare cu mesajul: „Scroll-ați liniștiți în timp ce conduceți… pentru că noi suntem aici.” Mesajul are rolul de a provoca, de a șoca și de a crea un reflex mental: utilizarea telefonului la volan nu este o obișnuință, ci un risc major.
Campania își propune să stimuleze un comportament preventiv, adresându-se în special generațiilor pentru care telefonul a devenit o extensie a vieții cotidiene.
„Nu urmărim să scandalizăm, ci să responsabilizăm. În activitatea noastră, vedem impactul direct al unui singur moment de neatenție. Dacă acest mesaj îi face pe șoferi să lase telefonul deoparte, atunci ne-am îndeplinit misiunea”, declară Ionuț Țârău, managerul EDEN Funerare.
Despre EDEN Funerare
Compania EDEN Funerare a fost înființată în 2011 și deține o experiență de peste 14 ani în domeniul funerar. Din 2013 oferă și servicii de lucrări funerare, din 2017 servicii de repatriere, iar din 2020 este singura firmă din județul Alba cu servicii de incinerare pentru animale de companie.
Începând cu anul 2022, EDEN Funerare administrează cele două cimitire din orașul Zlatna, având birouri funcționale și în Alba Iulia – Cetate și Bărăbanț – locație în care administrează și unul dintre cimitire.
EDEN Funerare – Servicii Funerare Complete în județul Alba: 0744 656 058, www.funerarealba.ro.
