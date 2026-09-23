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Video | Ninsoare abundentă pe Transfăgărăşan: Drumarii au intervenit cu două utilaje şi peste 5 tone de sare pentru curăţarea carosabilului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Ninsoare abundentă pe Transfăgărăşan: Drumarii au intervenit cu două utilaje şi peste 5 tone de sare pentru curăţarea carosabilului 

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat, miercuri dimineață, că pe Transfăgărășan s-au înregistrat ninsori abundente, fiind necesară intervenția utilajelor de deszăpezire.

,,Ninsoare abundentă pe Transfăgărăşan! Am intervenit cu două utilaje şi peste 5 tone de sare pentru curăţarea carosabilului dar, în continuare se circulă în condţii de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac”, anunţă, miercuri dimineaţă, DRDP Braşov. 

Având în vedere că vremea va rămâne la fel şi în următoarele zile, drumarii recomandă şoferilor care vor să parcurgă Transfăgărăşanul să se informeze asupra condiţiilor de trafic şi să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiţi să conducă în condiţii de iarnă.

Şi cu o zi înainte a nins în zonă, dar nu a fost nevoie de intervenţia utilajelor.

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