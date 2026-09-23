9 octombrie 2026 | Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de AJOFM Alba, la Carolina Mall: Ce pot afla persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de AJOFM Alba, la Carolina Mall: Ce pot afla persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba organizează, în 9 octombrie 2026, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți.
Evenimentul va avea loc la Carolina Mall, începând cu ora 09:30, și va aduce față în față angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Serviciul Comunicare și Secretariatul Conslilului Consultativ AJ Ca anuncă că: în fiecare an, în toamnă, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba în colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918”, organizează o bursă a locurilor de muncă dedicată absolvenților de învățământ care are drept scop satisfacerea rapidă a cererii și ofertei de forță de muncă.
Evenimentul se desfăşoară în data de 09 octombrie 2026, în incinta Carolina Mall, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 2, Alba Iulia, ora 9.30,
Invităm agenții economici, persoanele în căutarea unui loc de muncă dar și reprezentanții instituţiilor interesate de domeniul pieței muncii să participe, într-un cadru organizat, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți.
Angajatorii își pot prezenta oferta locurilor de muncă vacante, au ocazia de a cunoaște direct viitorii angajați, ce îşi doresc aceștia și ce aşteptări au de la un loc de muncă, iar persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot testa piața muncii, pot afla care sunt meseriile cele mai căutate, care sunt competențele și abilitățile care cresc șansele de a obține un loc de muncă, pot negocia direct un pachet salarial.
Toți cei prezenți vor afla de la organizatori, respectiv de la reprezentanții agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, informații referitoare la facilităţiile oferite de Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă despre măsurile active, stimulente, prime oferite angajatorilor și persoanelor înregistrate în baza de date a AJOFM Alba, dar și despre cursurile de formare profesională organizate în regim propriu sau prin furnizorii de servicii specializate, acreditaţi.
Indiferent de numărul contractelor de muncă încheiate cu ocazia unui astfel de eveniment, este un câștig faptul că se întâlnește direct, cererea cu oferta, că toți cei implicați experimentează, poate pentru prima dată roluri de actori activi pe piața muncii.
De asemenea, pot participa și celelalte categorii de persoane care nu au loc de muncă sau care doresc schimbarea acestuia.
Angajatorii care doresc să participe la acest eveniment, sunt așteptați să contacteze AJOFM Alba (0258 811470).
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Adolescent de 19 ani, din Blaj, reținut pentru furt calificat: A sărit gardul și a sustras produse alimentare de 100 de lei, dintr-o anexă gospodărească
Adolescent de 19 ani, din Blaj, reținut pentru furt calificat: A sărit gardul și a sustras produse alimentare de 100 de lei, dintr-o anexă gospodărească Un adolescent de 19 ani, din Blaj, a fost reținut de polițiști pentru furt calificat. A sărit gardul și a sustras produse alimentare de 100 de lei, dintr-o anexă gospodărească. […]
Primăria Aiud organizează concurs pentru un post de șofer: Condiții și calendarul probelor
Primăria Aiud organizează concurs pentru un post de șofer: Condiții și calendarul probelor Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de șofer I din cadrul Direcției Arhitect-Șef, Compartiment Administrativ din cadrul […]
26 septembrie 2026 | Sfințirea bustului Mitropolitului Teofil Seremi, la Bărăbanț – Alba Iulia: Slujbă și conferință dedicată ierarhului care a prezidat primul Sinod de unire cu Biserica Romei
Sfințirea bustului Mitropolitului Teofil Seremi, la Bărăbanț – Alba Iulia: Slujbă și conferință dedicată ierarhului care a prezidat primul Sinod de unire cu Biserica Romei Bustul Mitropolitului Teofil Seremi, ierarhul care a prezidat, la Alba Iulia, în februarie 1697, primul Sinod de unire a Bisericii românilor din Transilvania cu Biserica Romei, va fi sfințit sâmbătă, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sondaj CURS | AUR rămâne pe primul loc în intenţia de vot la parlamentare. PSD, pe locul secund. Cum stau PNL și USR
AUR rămâne pe primul loc în intenţia de vot la parlamentare. PSD, pe locul secund. Cum stau PNL și USR...
Când au elevii prima vacanță din anul școlar 2026-2027: Vacanța de toamnă în 2026 începe la sfârșitul primului modul de cursuri
Când au elevii prima vacanță din anul școlar 2026-2027: Vacanța de toamnă în 2026 începe la sfârșitul primului modul de...
Știrea Zilei
Perioada în care ai făcut armată poate conta la pensie. Câte puncte primești pentru stagiul militar
Perioada în care ai făcut armată poate conta la pensie. Câte puncte primești pentru stagiul militar Românii care au efectuat...
Video | A fost descoperită poarta principală a castrului de la Apulum – Porta Praetoria: O nouă descoperire arheologică majoră, la 40 de ani de la identificarea porții de sud
A fost descoperită poarta principală a castrului de la Apulum – Porta Praetoria: O nouă descoperire arheologică majoră, la 40...
Curier Județean
VIDEO | Adolescent de 19 ani, din Blaj, reținut pentru furt calificat: A sărit gardul și a sustras produse alimentare de 100 de lei, dintr-o anexă gospodărească
Adolescent de 19 ani, din Blaj, reținut pentru furt calificat: A sărit gardul și a sustras produse alimentare de 100...
9 octombrie 2026 | Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de AJOFM Alba, la Carolina Mall: Ce pot afla persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de AJOFM Alba, la Carolina Mall: Ce pot afla persoanele care sunt în...
Politică Administrație
Comunicat | Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape 1.000 de lei și pregătesc noi scumpiri
Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape...
Lucian Mândruță, mesaj tranșant după desemnarea Siegfried Mureșan ca premier: „România toată ar câștiga să-l aibă premier. Și pesediștii. Și suveraniștii. Toți.”
Lucian Mândruță, mesaj tranșant după desemnarea Siegfried Mureșan ca premier: „România toată ar câștiga să-l aibă premier. Și pesediștii. Și...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...