Video | Se desfășoară lucrările de lansare a tablierului metalic al Viaductului 23 pe Autostrada A1, Sibiu – Piteşti: Este alcătuit din 6 deschideri de câte 70 de metri

Se desfășoară lucrările de lansare a tablierului metalic al Viaductului 23 pe Autostrada A1, Sibiu – Piteşti: Este alcătuit din 6 deschideri de câte 70 de metri

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunţat, marţi, că sunt în desfăşurare lucrările de lansare a tablierului metalic al Viaductului 23, de pe Autostrada Sibiu – Piteşti.

Potrivit instituţiei, operaţiunea este realizată în două etape pentru fiecare sens de mers, printr-o succesiune de lucrări adaptată configuraţiei terenului şi particularităţilor amplasamentului.

,,Pe Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești se desfășoară lucrările de lansare a tablierului metalic al Viaductului 23.

Viaductul are o lungime de 420 de metri, este alcătuit din 6 deschideri de câte 70 de metri, iar tablierul se află la o înălțime de aproximativ 13 metri. Structura metalică are o greutate totală de peste 3.600 de tone și traversează DJ 703H.

Lansarea tablierului se realizează în două etape pentru fiecare sens de mers, printr-o succesiune de operațiuni adaptată configurației amplasamentului.

În prima etapă, o parte a tablierului este asamblată în zona de montaj și apoi lansată progresiv peste pilele viaductului. După avansarea acestei porțiuni, în zona din spatele frontului de lansare este asamblată următoarea parte a tablierului, iar operațiunea continuă succesiv, până la atingerea poziției finale.

Este o operațiune care presupune precizie, coordonare și control permanent al fiecărei etape de montaj și lansare.

Imaginile surprind una dintre etapele de lucru la Viaductul 23 – o structură importantă pentru viitoarea Autostradă A1 Sibiu–Pitești.”, explică DRDP Craiova.

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