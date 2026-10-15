VIDEO | Ninge pe Transfăgărășan: Se acționează cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant. Cum va fi vremea la sfârșit de săptămână
Ninge pe Transfăgărășan: Se acționează cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant. Cum va fi vremea la sfârșit de săptămână
Ninge joi noaptea pe Transfăgărășan, în zona înaltă a județului Argeș. Drumarii acționează cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant pe DN7C, au anunțat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București.
Vremea se menţine mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse între 9 şi 18 grade Celsius. Ploile slabe îşi vor face apariţia în mai multe regiuni ale ţării, iar la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt aşteptate ninsori şi depuneri de zăpadă. Vântul va avea intensificări în est şi sud-est, în timp ce dimineaţa şi noaptea, în special în vestul şi sudul ţării, se va forma ceaţă.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi temporar noros. Va ploua în Maramureș, la munte, local în Transilvania, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. La altitudini de peste 1300 m vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general între 2 și 10 cm.
Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde vor fi rafale de 60…80 km/h, dar și pe litoral, cu viteze de până la 40…45 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 0 grade în nordul Olteniei și în depresiuni (unde se va forma brumă) și 9 grade pe litoral. Pe alocuri va fi ceață.
Vremea de mâine 16 octombrie în ţară
Vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Cerul va fi temporar noros. Va ploua slab (cantități de apă în general de 2…8 l/mp) în zona montană, local în Oltenia, Muntenia, Moldova, Maramureș, Transilvania și izolat în Banat, Crișana și posibil în Dobrogea.
La munte, cu precădere la altitudini de peste 1500 m, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 2…5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, ziua, în Moldova și local în Dobrogea și în Bărăgan, cu viteze la rafală în general de 40…45 km/h.
Temperaturile maxime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad în nordul Olteniei, unde se va forma brumă și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, în special în vest și în sud, va fi ceață.
Vremea de mâine 16 octombrie la munte
Vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Cerul va fi temporar noros și va ploua slab (cantități de apă în general de 2…8 l/mp), iar cu precădere la altitudini de peste 1500 m vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, în general, de 2…5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.
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