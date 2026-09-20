ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 septembrie. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

*Creșa Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, în data de 14 octombrie 2026, ora 10:00

Denumirea postului vacant:

– 1 post de îngrijitor de copii, studii medii/generale, normă întreagă, cod COR 531101, pe perioadă nedeterminată, la Creșa Municipiului Alba iulia;

Condiţii specifice de participare:

• Studii medii/generale

• Vechime necesară în specialitate: – nu se solicită.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Creșei 2 Ampoi str. Livezii nr. 47, Alba Iulia, la Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane, de la secretarul comisiei de concurs, domnul Florea Daniel Ștefan – consilier resurse umane şi la nr. de telefon: 0720/660818.

* Directia de Asistentd Sociald Sebes din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebes, initiaza procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

-ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV PRINCIPAL — 1 post — norma intreagă — perioadi nedeterminati in cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Conditii specifice:

– Studi de specialitate : studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

– Certificat de calificare in specializarca Animator socio-educativ, emis de furnizori autorizati;

– Vechime in specializarea solicitata (animator socio-educativ) : minimum 5 ani;

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt : Directia de Asistentd Sociald Sebes, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, email : [email protected], persoan de contact : Pascal Andra Iulia.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs în vederea ocupării unor posturi contractual vacante, cu norma intreaga, pe perioadă nedeterminată, astfel:

-2 posturi vacante de Muncitor calificat III – Bucatar – Bloc alimentar

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Muncitor calificat III – Bucatar

-studii:școală generală, profesională sau liceu;

-certificat de calificare profesională – bucătar;

-3 ani vechime în meserie.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante, cu norma intreaga, pe perioadă nedeterminată, astfel:

-1 post de Infirmieră – Compartiment dermatovenerologie;

-1 post de Infirmieră – Sectia oncologie medicala -Compartiment ingrijiri palliative

-2 posturi de Infirmieră – Sectia ATI;

-2 posturi de Infirmieră – Sectia neurologie;

-2 posturi de Infirmieră debutantă – Compartiment Psihiatrie Baia de Aries

-1 post de Infirmieră debutantă – Sectia Boli Infectioase

-2 posturi de Infirmieră debutantă – Sectia Chirurgie-Compartiment chirurgie plastica

-1 post de Infirmieră debutantă – Sectia Gastroenterologie

-1 post de Infirmieră debutantă – Sectia Medicina Interna

-1 post de Infirmieră debutantă – Sectia medicina interna-Comp.reumatologie

-1 post de Infirmieră debutantă – Sectia Ortopedie si Traumatologie

-1 post de Infirmieră debutantă – Sectia Cardiologie

-2 posturi de Infirmieră debutantă – Bloc operator

-1 post de Infirmieră debutantă – Sectia neurologie

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Sectia neurologie

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Sectia ATI

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Ambulatoriu

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Compartiment Dermatovenerologie

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Compartiment diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Compartiment recuperare neurologica

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Compartiment Urologie

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Sectia Cardiologie

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Sectia Chirurgie generala

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Sectia Gastroenterologie

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Sectia pediatrie

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Sectia psihiatrie acuti

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – Sectie recuperare, medicina fizica si balneologie

-1 post de Ingrijitoare de curățenie – UPU;

-1 post de Brancardier – Sectia Ortopedie si Traumatologie;

-1 post de Brancardier – Sectia ATI

-1 post de Spălătoreasă – Spălătorie

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Infirmieră

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• 6 luni vechime în activitate. Infirmieră debutantă

• studii:minim școală generală; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare. În cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfășura în termen de 6 luni;

Ingrijitoare curățenie

• studii:minim școală generală;

Brancardier

• studii:minim școală generală

• diploma absolvire curs brancardier eliberata de firma autorizata

Spălătoreasă

• studii:minim școală generală

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs în vederea ocupării urmatorului post contractual vacant, norma intreaga, pe perioadă nedeterminată, astfel:

-1 post vacant de Psiholog specialist in specialitatea psihologie clinica – CSM Adulti;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Psiholog specialist in specialitatea psihologie clinica

• studii: diplomă de licenţă în specialitate ;

• examen de grad specialist in specialitatea psihologie clinica

• atestat de libera practica in specialitatea psihologie clinica

• 4 ani vechime în specialitate in sectorul sanitar

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante, cu norma intreaga, pe perioadă nedeterminată, astfel:

-1 post vacant muncitor calificat I – electrician – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi;

-1 post vacant muncitor calificat II – electrician – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Muncitor calificat I – electrician

-studii:școală generală, profesională sau liceu;

-Certificat de calificare in meseria de electrician joasa tensiune sau electromecanic sau electronist automatizari;

-9 ani vechime în meserie.

Muncitor calificat II- electrician

-studii:școală generală, profesională sau liceu;

-Certificat de calificare in meseria de electrician joasa tensiune sau electromecanic sau electronist automatizari;

-6 ani vechime în meserie.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs în vederea ocupării urmatoarelor posturi contractuale vacante, cu norma intreaga, pe perioadă nedeterminată, astfel:

-1 post de Asistent medical generalist debutant PL – Bloc operator;

-1 post de Asistent medical generalist debutant PL – Compartiment Urologie;

-1 post de Asistent medical generalist debutant PL – Sectia Boli Infectioase;

-1 post de Asistent medical generalist debutant PL – Sectia Cardiologie;

-1 post de Asistent medical generalist debutant PL – Sectia Medicina Interna;

-1 post de Asistent medical generalist debutant PL – Sterilizare;

-1 post de Asistent medical generalist debutant PL – UPU;

-1 post de Asistent medical generalist principal PL – Ambulatoriu-Cabinet recuperare medicina fizica si balneologie;

-1 post de Asistent medical de radiologie PL – Laborator radiologie si imagistica medicala;

-1 post de Tehnician de radiologie si imagistica medicala debutant S – Laborator radiologie si imagistica medicala;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Asistent medical principal – specialitatea medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-5 ani vechime ca asistent medical;

-examen pentru obţinerea gradului principal;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical – specializare radiologie/imagistică medicală (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală,/ diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• certificat de absolvire program de specializare pentru reconversie profesională în specializarea radiologie/imagistică medicală;

• 6 luni vechime ca asistent medical de radiologie;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant- specialitatea medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-fără vechime;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant- specialitatea medicină generală (PL) – UPU

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-fără vechime;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

Asistent medical debutant- specialitatea medicină generală (PL) – Sterilizare

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-fără vechime;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Tehnician de radiologie si imagistica medicala debutant S

-studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul sanatate – radiologie si imagistica;

-certificat de membru OAMGMAMR

-fără vechime;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante, cu norma intreaga, pe perioadă nedeterminată, astfel:

-1 post de Registrator medical debutant – Sectia Boli Infectioase;

-1 post de Registrator medical debutant – Sectia Gastroenterologie

Registrator medical debutant

• studii: diplomă de bacalaureat;

• fara vechime

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD/EXCELL;

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*UAT Comuna Șpring, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de consilier școlar în cadrul Echipei Comunitare Integrate, proiect „Furnizare de servicii integrate în comunităţile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente şi de calitate” cod PIDS/586/PO4/339395.

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE

a. Experiență specifică în activitatea cu copii/tineri ≤ 1 ani

b. Constituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică;

c. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializarea în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, asistență socială, precum și alte specializări, conform centralizatorului aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării pentru ocuparea posturilor de consilier școlar, în vigoare în anul școlar al angajării ;

d. Disponibilitate pentru deplasări ;

e. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Office, Excel, Word, Power Point – utilizator independent ;

f. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

• competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

• moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

• perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

• analiza problemelor specifice mediului şcolar;

• atenție la detalii;

• atitudine pozitivă, motivatoare;

• competențe de integrare TIC în educație.

Limbi străine solicitate: nu este cazul

* Directia de Asistentd Sociald Sebes din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebes initiaza procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

-ASISTENT SOCIAL PRACTICANT – 1 post — norm intreagi — perioadi nedeterminati in cadrul compartimentului Protectia si consilierea psiho-sociali a copilului

Conditii specifice

– Studii de specialitate : studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentd in domeniul Asistenta socială;

– Vechime in specialitatea studiilor : minimum 1 an;

– Aviz de exercitare a profesiei cu treapta corespunzatoare ,,practicant”, eliberat de catre Colegiul National al Asistentilor Sociali din România.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt : Directia de Asistentd Sociald Sebes, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, email : [email protected], persoand de contact : Pascal Andra Iulia.

* Directia de Asistentd Sociald Sebes din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebes initiaza procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea urmétoarelor posturi vacante :

-ASISTENT SOCIAL DEBUTANT – 1 post — norma intreagi — perioadi nedeterminati in cadrul compartimentului Ambulanta socială

Conditii specifice

– Studi de specialitate : studii universitare de licen absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lung durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalentd in domeniul Asistenta sociala;

– Vechime in specialitatea studiilor : nu se solicit;

– Aviz de exercitare a profesiei cu treapta corespunzatoare ,.debutant” sau adeverin{a, eliberata de catre Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt : Directia de Asistentd Social Sebes, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007. email : [email protected], persoand de contact : Pascal Andra Iulia.

*Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba, Str. Șurianu nr. 41, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist în specialitatea cardiologie I L

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Cardiologie

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs/examen:

-Studii superioare certificate prin diplomă de licenţă în medicină;

-Certificat de medic specialist, confirmat în specialitatea cardiologie.

Relaţii suplimentare se obțin la Secretariatul unităţii, e-mail [email protected], tel. 0258.731712 int.0 .

*Școala Gimnazială Lopadea Nouă, cu sediul în sat Lopadea Nouă, com. Lopadea Nouă, nr.60, jud. Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 și Legii 141/2025 după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ingrijitor scoala

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post cu normă întreagă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Scoala Gimnaziala Lopadea Noua

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână/

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ingrijitor scoala

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post cu 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Scoala Gimnaziala Lopadea Noua

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 ore pe saptamana

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: medii cu bacalaureat

-Vechimea în muncă: 2 ani

Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, de pe website: https://scoalalopadeanoua.ro/, persoană de contact: Gilyen Henrieta Sidonia functia Director, avand numarul de telefon 0751.388.608.

*Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, cu sediul în oraș Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile Legii 141/2025, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: muncitor cu atribuții de pază

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: șofer

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor sunt:

-Studii: 12 clase,

-cartela tahograf

-certificat de pregătire profesională valabil (transport persoane)

– permis auto categoria B, C, D

-vizite medicale și examen psihologic specifice postului, valabile

-atestat de pază,

-vechimea în muncă: minim 3 ani

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției: Liceul,,Dr.Lazăr Chirilă,, Baia de Arieș, persoană de contact: Bora Maria, funcția secretar școală, având numărul de telefon 0374555775.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

-ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL– 1 post – normă întreagă – perioadă nedeterminată în cadrul compartimentului Asistență medicală școlară.

Condiții specifice

– Studii de specialitate : studii postliceale în domeniul sanitar;

-Vechime în specialitatea studiilor : minimum 5 ani;

-Aviz de exercitare a profesiei cu treapta corespunzătoare – grad principal, eliberat de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt : Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, email : [email protected], persoană de contact : Pascal Andra Iulia.

*Direcția Regională de Statistică Alba, cu sediul în Alba-Iulia, str. Octavian Goga, nr. 9, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, până la data de 30.06.2027, unui post contractual de execuție vacant – Expert 1A, normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână, în afara organigramei, necesar derulării Grantului Eurostat nr.101250148 — 2025-RO-IFS2026 ”Ancheta Structurală în Agricultură (ASA) 2026”

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţele naturii

-vechime în specialitate : minim 7 ani

-cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul statisticii agriculturii

-abilități în operarea pe PC desktop și tablete

Relații suplimentare se pot obține la sediul DRS Alba, telefon 0258811463 int 114, email [email protected] .

* UAT Comuna Gérbova, judetul Alba, organizeazi concurs in vederea ocupdrii unui post vacant de consilier scolar (COD COR 235903), in cadrul Echipei comunitare integrate pentru derularea proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile “ Furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale — facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate” incheiat intre Comuna Gérbova in calitate de Beneficiar si Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale.

Nivelul postului: executie,

Durata timpului de lucru: 2 ore/zi – 10 de ore pe saptaména (1/4 norma) in cadrul Primariei comunei Garbova, judetul Alba

Durata contractului: perioadd determinatd (pana in decembrie 2029+ 5 ani post implementare)

Pentru orice informatii suplimentare, persoand de contact Cilnicean Tereza-Gabriela, secretar general, tel: 0741249557.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant – 1 (un) post de medic specialist în specialitatea chirurgie generală, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Blocului operator al Spitalului Municipal Blaj.

Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

-Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea chirurgie generală

-Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, Certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

* UAT COMUNA CRACIUNELU DE JOS, organizeaz, in data de 01.10.2026, ora 10.00, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de executie vacant: » de INGRIJITOR CLADIRI, in cadrul compartimentului Deservire din aparatul de specialitate al Primarului comunei Craciunelu de Jos.

Conditii minime de ocupare specifice:

-Studii generale/Studii medii

-Vechime necesard ocupdrii postului de minimum — 1 an.

Informatii suplimentare se pot obfine la sediul autoritatii , situat in comuna Criciunelu de Jos, tel. 0258883501, fax 0258, email [email protected], persoana de contact, Cimpean Margareta.

*Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 22, judeţul Alba organizează în data de 29 septembrie 2026, ora 900 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat I, studii generale, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul Deservire al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/ săptămână.

Condiţii de participare:

– studii generale;

-vechime în muncă: nu este cazul.

Condiţii specifice de participare:

− capacitate de adaptare la activităţi în condiţii speciale

− promptitudine şi eficienţă în efectuarea operaţiunilor

− corectitudine şi fidelitate;

Relaţii suplimentare se obțin la telefon 0258/811443 (interior 13), la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.

*Spitalul de Pneumoftiziologie, cu sediul în Aiud, Jud.Alba, str. Ecaterina Varga, Nr.6, organizează, concurs/examen, pentru ocuparea următorelor posturi vacante, funcții contractuale de execuție:

• 1 post Muncitor calificat IV – Bucătar cu normă întreagă – pe durată nedeterminată – nivel studii – medii (M) – compartiment Bucătărie.

• 1 post – Infirmieră – cu normă întreagă – pe durată nedeterminată – nivel studii minim scoală generală (G) – în cadrul Secției Pneumologie

Orice relatii suplimentare precum si formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziția candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, sau telefon 0258861302, int. 120, persoană de contact Costan Dana.

*Comuna Hopârta, cu sediul în localitatea Hopârta, strada Școlii, nr.159, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual, de execuție, vacant, din cadrul Compartimentului Transporturi, de șofer (deservire microbuz şcolar), treaptă profesională I, nivelul studiilor medii, cu un timp de muncă 8h/zi 40h/săptămână.

Condiţii specifice postului

– studii medii atestate cu diplomă de absolvire;

– permis de conducere categoria B, C și D;

– atestat profesional pentru transportul rutier de persoane în termen de valabilitate;

– cartelă tahograf electronică valabilă;

– vechime minimă în muncă: 3 ani.

Informații suplimentare se găsesc pe site-ul Comunei Hopârta www.primarihopirta.ro secţiunea Anunțuri generale sau la sediul acesteia.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual Medic specialist medicina fizica si de reabilitare.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Medic specialist medicina fizica si de reabilitare post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Compartiment Recuperare , Medicina Fizica si Balneologie din cadrul Spitalului Orășenesc Cugir.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Specialist

4. Scopul principal al postului: Tratare cazuri recuperare medicala pacienti.

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ……….

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Diploma de licenta

2. Perfecționări (specializări): certificat medic specialist medicina fizica si de reabilitare .

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): da

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Empatie fara de pacienti, spirit organizatoric.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): Aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor.

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

*Unitatea Militară 02213 Sebeș organizează concurs pentru încadrarea unui post vacant de Arhivar debutant în Compartimentul fonduri arhivistice din Secția Arhivă Medicală, studii medii, program de lucru 8 ore/zi, 40 de ore săptămânal, cu contract pe perioada nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului:

1. studii de specialitate: studii medii (atestate cu diploma de bacalaureat), curs de arhivar (atestat cu certificat sau diplomă de absolvire )

2. vechime: – ;

3. nivelul de acces la informaţii clasificate este Secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”.

*Școala Gimnazială Blandiana, cu sediul în comuna Blandiana, str. Principală nr. 204A, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante:

DENUMIREA POSTULUI: Șofer

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: ADMINISTRATIV/ PERSONAL NEDIDACTIC

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor de intreținere

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: ADMINISTRATIV/ PERSONAL NEDIDACTIC

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare sunt:

-Studii: profesionale (ambele posturi)

-permis de conducere categoria D –pentru șofer

-Atestat transport persoane –pentru șofer

-Vechimea în muncă: nu se solicită (ambele posturi)

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Ursu Bianca- Maria -funcția director, având numărul de telefon 0751.033.591.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul in Loc, Sebeș, Str. Viilor, Nr,2g, Jud, Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadi nedeterminată, normă intreagă și durata timpului de munc6 este de 8 ore zi,4O ore/săptămână), a unui post contractual vacant de execuție, după cum urmează:

-2 posturi – muncitor necalificat existent la nivelul Compartimentului Salubritate,

Condițiile specifice de ocupare a funcției contractuale vacante de muncitor necalificat pe care trebuie să le indeplinească candidatul:

– să fie absolvent de studii primare/elementare

* Scoala Gimnaziala ,lon Agarbiceanu” Alba lulia, cu sediul in loc. Alba lulia, str. Vasile Goldig, nr.14A, judetul Alba, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: executie

2. Denumirea postului: Muncitor intretinere — 1M, 1 norm, post vacant, pe perioada nedeterminatd, la Scoala Gimnaziald ,lon Agarbiceanu” Alba lulia

3. Gradul/Treapta profesional/profesionald: Muncitor intretinere- 1M

4. Scopul principal al postului: Muncitor intretinere~ 1M

5. Numarul de posturi: 1 norma

6. Durata timpului de lucru: 8 ore/zi

7. Program de lucru: zilnic: – 7:00 – 15:00 .

Conditii specifice de participare la concurs:

1.Studii: medi / superioare;

2. Define calificari — Dulgher- ta mplar, Instalatii sanitare/electrice, etc;

3.Vechime in munca: nu se solicits;

4.Abilitéti pentru munca in echipa;

5.Abilitati de relationare- comunicare;

6.Disponibilitate pentru program flexibil;

7.Capacitate de gestionare a timpului si a prioritétilor; La proba de interviu vor participa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte la proba scrisa.

*Spitalul Municipal Aiud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată,- un post vacant unic, funcţie contractuală de execuţie, normă întreagă, perioadă nedeterminată de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator, în cadrul Laboratorului de analize medicale

Condiţii specifice de ocupare a postului cu normă întreaga de medic specialist, specialitatea medicină de laborator:

– Diplomă de licenţă în medicină de laborator;

– Certificat de confirmare în gradul de medic specialist în specialitatea medicină de laborator;

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor

– Aviz de liberă practică pentru anul în curs în specialitatea postului

*Liceul „ Horea, Cloşca şi Crişan” cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 18, jud. Alba, CIF 4905584, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi de executie, de natură contractuală:

1. DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR GRUPE COPII ANTEPREȘCOLARI NUMĂRUL POSTURILOR: 5 posturi vacante NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână PERIOADA: nedeterminată

2. DENUMIREA POSTULUI: BUCĂTĂREASĂ NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână PERIOADA: nedeterminată

3. DENUMIREA POSTULUI: SPĂLĂTOREASĂ NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare fiecărui post, sunt:

1. Post ÎNGRIJITOR GRUPE COPII ANTEPREȘCOLARI

– studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

– vechime în muncă: minim 2 ani; Abilități, calități și aptitudini necesare: aptitudini gospodărești, organizatorice; ✓ disponibilitate de a soluționa și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe cale ierarhică, în limita competențelor profesionale pe care le are; ✓ abilități pentru lucrul în echipă, comunicare, empatie; ✓ activitate sub presiunea timpului; ✓ disponibilitate de timp de lucru prelungit; ✓ abilități, calități și aptitudini necesare: – seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de orientare în spațiu, capacitate de comunicare; – – – să nu aibă antecedente penale; să fie apt din punct de vedere medical capacitate de gestionare a timpului și priorităților Experiența în domeniu, dovedită prin acte justificative, poate constitui un avantaj.

2. Post BUCĂTĂREASĂ

-studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat perfecționări (specializări): certificat de calificare bucătar vechime în muncă: minim 5 ani;

-vechime în specialitate: minim 1 an

-Abilități, calități și aptitudini necesare: aptitudini gospodărești, organizatorice; ✓ disponibilitate de a soluționa și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe cale ierarhică, în limita competențelor profesionale pe care le are; ✓ abilități pentru lucrul în echipă, comunicare, empatie; ✓ activitate sub presiunea timpului; ✓ disponibilitate de timp de lucru prelungit; ✓ abilități, calități și aptitudini necesare: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de orientare în spațiu, capacitate de comunicare; să nu aibă antecedente penale; să fie apt din punct de vedere medical capacitate de gestionare a timpului și priorităților

3. Post SPĂLĂTORESĂ

– studii medii (liceu sau școală profesională)

-vechime în muncă: minim 5 ani;

-Abilități, calități și aptitudini necesare: aptitudini gospodărești, organizatorice; ✓ disponibilitate de a soluționa și alte sarcini trasate de conducerea instituției, pe cale ierarhică, în limita competențelor profesionale pe care le are; ✓ abilități pentru lucrul în echipă, comunicare, empatie; ✓ activitate sub presiunea timpului; ✓ disponibilitate de timp de lucru prelungit; ✓ abilități, calități și aptitudini necesare: – seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de orientare în spațiu, capacitate de comunicare;

-să nu aibă antecedente penale;

-să fie apt din punct de vedere medical capacitate de gestionare a timpului și priorităților

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, str. Republicii, nr. 18, Abrud, jud. Alba, biroul secretariat sau la telefon 0258-780623.

*Primăria comunei Horea cu sediul în localitatea Horea, strada Valea Arăzii, nr. 2, comuna Horea, județul Alba,inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a următorului post de execuție de natură contractuală, în cadrul Compartimentului : Furnizare de servicii integrate-echipa ECI:

• 1 post MEDIATOR ȘCOLAR DEBUTANT cu timp parțial de lucru ( durata timpului de lucru 4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

-Dovada înscrierii sau finalizării, după caz, a unui curs organizat în cadrul programelor Phare cu specilizarea mediator școlar;

-Constituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică;

-Disponibilitate pentru deplasări

-Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel, Word, Power Point – utilizator independent

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Horea, județul Alba şi la secretarul comisiei de concurs, doamna Mateș Nicoleta, e-mail: e-mail:[email protected], [email protected], telefon 0766361630.

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a două posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

– 1 funcție contractuală de execuție de asistent medical debutant (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud,

– 1 funcție contractuală de execuție de asistent medical principal (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de luni până vineri, în 2 schimburi săptămânale alternative.

Condiţiile specifice, pe care trebuie să le îndeplinească candidații care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, sunt următoarele:

• studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă sau echivalentă, în specialitatea asistent medical generalist sau pediatrie;

• certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu viza pe anul în curs, conform Hotărârii nr. 35/2015 a OAMGMAMR;

• autorizație de liberă practică implicit asigurare de răspundere civilă valabilă în anul 2026.

Condiţiile specifice, pe care trebuie să le îndeplinească candidații care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal (PL), din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Cabinete Medicale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, sunt următoarele:

• studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă sau echivalentă, în specialitatea asistent medical generalist sau pediatrie;

• vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;

• certificat de atestare pentru gradul principal;

• certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu viza pe anul în curs, conform Hotărârii nr. 35/2015 a OAMGMAMR;

• autorizație de liberă practică implicit asigurare de răspundere civilă valabilă în anul 2026.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310, interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: [email protected], persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

*Primăria comunei Valea Lungă, cu sediul în localitatea Valea Lungă, strada Victoriei, nr.328B, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a două posturi contractuale, de execuție, în cadrul proiectului „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate” și anume:

CONSILIER ȘCOLAR (1 post contractual)

Cod COR: 235903 consilier școlar

Nivelul postului: de execuție, membru în Echipa Comunitară Integrată (ECI)

Nivelul studiilor: superioare

Durata timpului de muncă: 2h/zi – 10h/săptămână

Perioada: pe perioada de implementare a proiectului

ANIMATOR SOCIO – EDUCATIV (1 post contractual)

Cod COR: 516907

Nivelul postului: de execuție, membru în Echipa Comunitară Integrată (ECI)

Nivelul studiilor: medii

Durata timpului de muncă: 4h/zi – 20h/săptămână

Perioada: pe perioada de implementare a proiectului

III. Condiții specifice postului

a. CONSILIER ȘCOLAR

– Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență cu specializarea în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, asistență socială, precum și alte specializări, conform centralizatorului aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării pentru ocuparea posturilor/catedrelor de profesor consilier școlar, în vigoare în anul școlar al angajării

– Experiență profesională în activitatea cu copii/tineri ≥ 2 ani

– Durata timpului de muncă: 2h/zi – 10h/săptămână

– Perioada: determinată (pe perioada de implementare a proiectului)

– Disponibilitate de deplasare pe teren

– Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel,Word, Power Point – utilizator independent

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

• competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

• moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

• perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

• analiza problemelor specifice mediului şcolar;

• atenție la detalii;

• atitudine pozitivă, motivatoare;

• competențe de integrare TIC în educație,

Limbi străine solicitate: nu este cazul

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria Valea Lungă, comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 328B, la Biroul dezvoltare locală, tel. 0762/290858, fax: 0258888102, email: [email protected], persoană de contact: Mărginean Ana-Maria, inspector superior, cu atribuții în resurse umane. Informații suplimentare se găsesc pe site-ul Comunei Valea Lungă https://comunavalealunga.ro/, secțiunea Anunțuri generale sau la sediul acesteia.

*Spitalul Orasenesc Campeni organizeaza concurs/examen pentru ocuparea a unui post de medic cu norma intreaga, astfel:

-1 post de medic specialist, confirmat in specialitatea radiologie si imagistica medicala; norma intreaga (6ore/zi, 30 saptamana), durata nedeterminata.

IV. Conditii specifice :

– diploma de medic sau diploma de licenta in medicina;

– certificat de medic specialist – Radiologie si Imagistica Medicala;

– certificat profesional curent – emis de Colegiul Medicilor;

– aviz anual de libera practica,in termen de valabilitate;

– asigurare de malpraxis, in termen de valabilitate.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0258771715, interior :17

*UAT comuna Doștat, situat în comuna Doștat, sat Doștat, nr.250, județul Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unei post vacant de Mediator Școlar (COD COR 235911), post înființat în afara organigramei, de personal contractual, în cadrul echipei comunitare integrate pentru implementarea proiectului ”Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale-facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate ”Cod PIDS/586/PO4/339395”, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 și Legii 141/2025, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: mediator școlar (COD COR 235911)

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Echipa Comunitară Integrată

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: universitare cu diplomă de licență a oricărei specializări, urmate obligatoriu de un curs de formare profesională acreditat, specializat în mediere școlară, recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării

• Vechimea în domeniul studiilor: nu se solicită

• Program de lucru 08:00-12:00 zilnic și parțial flexibil.

• Disponibilitate pentru deplasări.

• Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel,Word, Power Point – utilizator elementar

• Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

– competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

– moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

– perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

– analiza problemelor specifice mediului şcolar;

– atenție la detalii;

– atitudine pozitivă, motivatoare;

– competențe de integrare TIC în educație.

• Limbi străine solicitate: constituie un avantaj cunoașterea limbii și a culturii comunității locale în care își desfășoară activitatea.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Comunei Doștat, str.Primăriei, nr.3, județul Alba , email : [email protected], persoană de contact: Hudrea Maria functia secretar comisie, avand numarul de telefon 0258764690.

*Unitatea Militară 01020 C Câmpeni din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual

– Muncitor calificat I (electrician) în microstructura muncitori/formație de lucru/ Formațiunea cazarmare – 1 post de execuție cu durata timpului de lucru de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână;

Condiţiile specifice necesare persoanelor care candidează pentru ocuparea postului sunt:

1. Muncitor calificat I (electrician) în microstructura muncitori/formație de lucru/ Formațiunea cazarmare

1. Să fie minim absolvent al studiilor medii sau generale;

2. Să dețină calificarea pentru meseria de electrician, dovedită prin certificat / atestat de calificare profesională sau certificat de competențe profesionale, emis de instituții acreditate, conform legii;

3. Să aibă minim 9 ani vechime în muncă în meseria de electrician;

4. Să fie apt de muncă şi pentru efort fizic prelungit;

5. Persoana declarată „ADMIS” la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, nivel „SECRET DE SERVICIU”.

*Teatrul de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia organizează concursul de ocupare a unui post contractual vacant, de executie, pe perioadă nedeterminată, de referent de specialitate gradul I, cu studii universitare absolvite cu diploma, respectiv studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul economic, norma întreagă, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Resurse Umane, Juridic al Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. A. Mureșanu, nr. 3, cod fiscal 4331511, email [email protected], nr. de telefon 0749264939.

*Teatrul de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia organizează concursul de ocupare a unui post contractual vacant, de executie, pe perioadă nedeterminată, de Șofer I, cu studii generale sau medii, norma întreagă, din cadrul Compartimentului Producție, Administrativ al Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. A. Mureșanu, nr. 3, cod fiscal 4331511, email [email protected], nr. de telefon 0749264939.

*COMUNA SĂLIȘTEA, cu sediul în Săliștea, strada Preot Constantin Oancea nr. 2, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. MANAGER PROIECT

2. RESPONSABIL FINANCIAR

MANAGER PROIECT

1. Condiții specifice eliminatorii

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

• experiență de minimum 2 ani în management/implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă și/sau în funcții de conducere/coordonare;

• competențe de Manager proiect certificate;

• cunoașterea prevederilor Ghidului Condiții generale și Ghidului Condiții specifice aplicabile proiectului;

• competențe de operare PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet);

• abilități organizatorice și de coordonare.

2. Etapele selecției

• selecția dosarelor – admis/respins;

• probă scrisă, pe baza bibliografiei și tematicii publicate;

• interviu structurat.

3. Competențe urmărite

• planificare și coordonare;

• analiză și soluționare de probleme;

• managementul riscurilor și termenelor;

• comunicare și coordonarea echipei;

• rigoare în raportare și documentare.

4. Principalele atribuții

• coordonează implementarea activităților, rezultatelor și indicatorilor proiectului;

• coordonează echipa și circuitul informațional;

• urmărește graficul, riscurile, resursele și obligațiile contractuale;

• verifică raportările tehnice și corelarea acestora cu documentele financiare;

• asigură relația operațională cu structurile proiectului și urmărește arhivarea/pista de audit.

2. RESPONSABIL FINANCIAR

1. Condiții specifice eliminatorii

• studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

• experiență specifică de minimum 2 ani în domeniul financiar al proiectelor și/sau în domeniul financiar al instituțiilor/întreprinderilor;

• cunoașterea prevederilor Ghidului Condiții generale și Ghidului Condiții specifice aplicabile proiectului;

• competențe de operare PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

2. Etapele selecției

• selecția dosarelor – admis/respins;

• probă scrisă, pe baza bibliografiei și tematicii publicate;

• interviu structurat.

3. Competențe urmărite

• rigoare și atenție la detalii;

• capacitate de verificare și reconciliere a datelor;

• organizare și respectarea termenelor;

• capacitate de lucru cu documente justificative și bugete;

• comunicare și lucru în echipă.

4. Principalele atribuții

• monitorizează încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;

• verifică documentele financiar-contabile și justificative aferente proiectului;

• pregătește documentele financiare pentru raportări/cereri de plată sau rambursare, potrivit atribuțiilor;

• urmărește plățile și evidențele financiare ale proiectului în corelare cu structurile UAT;

• întocmește raportări, pontaje și arhivează documentele proprii.

*Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran Nr.9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată , cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant, de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, spații agrement și de joacă din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu . Durata normală a timpului de muncă este de 8h/zi, 40h/săptămână.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidații care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV, sunt următoarele:

– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat/școală profesională ;

– vechime în muncă : nu este cazul ;

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local , la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane și la nr. telefon 0258/861593 interior 13 și pe adresa de e-mail : [email protected].

*Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Centru de Agrement si Inot Sebes -Alba, in temeiul art.14, alin (1) din HG 1336/2022, art. 23 alin(2) lit.m) din Statutul A.D.I , AGA A.D.I. nr. 3 /13.08.2026, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată , cu normă întreagă, cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice a unor funcţii contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza :

– Referent de specialitate financiar-contabilitate (cod cor -241104), 1 post

– Tehnician electromecanic (cod cor 311305), 3 posturi

Condiţii de participare la concurs pentru postul de :

Referent de specialitate financiar-contabilitate (cod cor -241104):

– candidatul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.15 din HG 1336/2022, studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă in domeniul de studiu : Stiinte economice ( ramura de stiinta ) ,

Condiţii de participare la concurs pentru postul de :

Tehnician electromecanic (cod cor 311305)

-candidatul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.15 din HG 1336/2022, studii medii cu diplomă de bacalaureat, după cum urmează: studii medii tehnice (profil mecanică, electrică, electromecanică, automatizări, instalații sau similar) sau – studii medii(orice profil) urmate de o calificare profesională recunoscută în domeniul tehnic (întreținere echipamente electromecanice, tratare apă, instalații bazine de înot sau similar); – obligația de calificare profesională ulterioară: În termen de un an de la angajare, absolvirea unui curs de calificare recunoscut pentru operarea instalațiilor de tratare a apei și întreținerea bazinelor de înot(in cazul in care angajatul nu detine aceste specializari), conform fișei postului. Cheltuielile aferente cursului vor fi suportate de angajator, în limita unui buget stabilit de comun acord.

*Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj cu sediul în Blaj, str. Dr Vasile Suciu nr. 25, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuție

2. Denumirea postului: Bucătar, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: studii liceale și curs de calificare acreditat

2. Vechime în domeniu: 2 ani

3. Alte condiții: Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

* Directia de Asistenta Sociald Sebes din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebes, initiaza procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea urmétoarelor posturi vacante :

INFIRMIERA – 1 post — normi intreagi — perioadi nedeterminati in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Sebes

SPALATOREASA – 1 post — norms intreagi — perioadi nedeterminati in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Sebes

Conditii specifice :

Pentru postul de INFIRMIERA :

– Studii de specialitate : studii gimnaziale sau studii medii;

– Certificat de calificare in specializarea Infirmiera, emis de furnizori autorizati;

– Vechime in specialitate : nu se solicité;

Pentru postul de SPALATOREAS

– Studii de specialitate : studii gimnaziale;

– Vechime in specialitate : nu se solicita;

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt : Directia de Asistent Sociald Sebes, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, email : [email protected], persoani de contact : Pascal Andra Iulia.

*UAT comuna Câlnic, judetul Alba, organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post vacant de Asistent medical comunitar, debutant (COD COR 325301), in cadrul Echipei comunitare integrate pentru derularea proiectului finantat din fonduri externe nerambursabile “ Furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate” încheiat între Comuna Câlnic în calitate de Beneficiar și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Contractul va fi pe o perioadă nedeterminată.

Nivelul postului: executie

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi – 40 de ore pe saptamana

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

1. Diplomă de bacalaureat

2. Studii de specialitate (după caz – absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea „asistență medicală“). Posturile de asistent medical comunitar vacante pot fi ocupate de specialitățile de asistent medical, conform competențelor dobândite în baza titlului oficial de calificare, doar de către moașe sau asistenți medicali absolvenți de studii sanitare într-o specializare de profil clinic, astfel cum sunt acestea definite la art. 207, alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie/ moașă, asistent medical de pediatrie și asistent medical de ocrotire.

3. Perfecționări:

• Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim

• Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

– capacitatea de a rezolva eficient problemele,

– capacitatea de asumare a responsabilităţii,

– capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite,

– creativitate şi spirit de iniţiativă,

– capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru,

– capacitatea de a lucra independent,

– capacitatea de a lucra în echipă,

– capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate,

– integritatea morală şi etică profesională,

– capacitatea de consiliere și mediere ;

– capacitate de decizie și reacție adecvată în situații de urgență

– disponibilitate de a-i ajuta pe cei aflați în dificultate, capacitate empatică

– abilități de comunicare cu personalul medical, cu specialistii din unitățile sanitare, din autoritățile locale și din comunitatea din care face parte spirit organizatoric.

4. Cerinţe specifice: Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. și Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R.

• specializarea în asistență medicală comunitară reprezintă un avantaj însă nu constituie o condiție eliminatorie. Personalul încadrat pe proiect va beneficia de cursul de specializare în asistență medicală comunitară. Posturile de asistent medical comunitar vacante pot fi ocupate de specialitățile de asistent medical, conform competențelor dobândite în baza titlului oficial de calificare, doar de către moașe sau asistenți medicali absolvenți de studii sanitare într-o specializare de profil clinic, astfel cum sunt acestea definite la art. 207, alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie / moașă, asistent medical de pediatrie și asistent medical de ocrotire.

5. Permis categoria B – reprezintă un avantaj însă nu constituie o condiție eliminatorie.

*ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ, cu sediul în Târgu Mureș. jud. Mureș, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de:

– șef serviciu la Formația Baraj Mihoești de la SGA Alba și de

– șef serviciu la Formația Baraj Cinciș de la SGA Hundeoara

Activitatea profesională a postului de șef serviciu la Formația Baraj Mihoești de la SGA Alba se va desfășura în Formația Baraj Mihoești de la SGA Alba – ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ Activitatea profesională a postului de șef serviciu la Formația Baraj Cinciș de la SGA Hunedoara se va desfășura în Formația Baraj Cinciș de la SGA Hunedoara – ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de conducere, precum și calendarul desfășurării concursului sunt:

– Studii: superioare în domeniul de licență Inginerie civilă sau Amenajări si Construcții Hidrotehnice

– Vechime în specialitatea studiilor universitare: 3 ani

– Vechime în gospodărirea apelor: 3 ani (pot fi asimiliate activității de execuție, reabilitare, modernizare a infrastructurii de apă, efectuate la companii ca SOCOT, Hidroconstrucția, altele (…), secțiunea de infrastructură și apărare împotriva inundațiilor).

Informații suplimentare se pot obține: – la sediul Administrației Bazinale de Apă Mureș din strada Koteleș Samuel, nr. 33 – – – la număr de telefon 0265-260289 int. 1440 sau 1460 pe site http://mures.rowater.ro/despre-noi/cariera/concursuri-ocupare-posturi/ e-mail [email protected]

*Primăria comunei Horea cu sediul în localitatea Horea, strada Valea Arăzii, nr. 2, comuna Horea, județul Alba, inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a următorului post de execuție de natură contractuală, în cadrul Compartimentului : Furnizare de servicii integrate-echipa ECI:

• 1 post MEDIATOR ȘCOLAR DEBUTANT ( durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 Constituie un avantaj absolvirea unui curs organizat în cadrul programelor Phare;

 Constituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică;

 Disponibilitate pentru deplasări

 Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel, Word, Power Point – utilizator independent

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

• competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

• moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

• perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

• analiza problemelor specifice mediului şcolar;

• atenție la detalii;

• atitudine pozitivă, motivatoare;

• competențe de integrare TIC în educație.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Horea, județul Alba şi la secretarul comisiei de concurs, domnul Mateș Florin-Ciprian, e-mail: e-mail:[email protected], [email protected], telefon 0762670941.

*PRIMĂRIA COMUNEI MIRĂSLĂU organizează la sediul instituției din str. Principală, nr. 283, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică contractuală de Administrator cămin cultural, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mirăslău,

Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad superior este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 3 ani;

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Mirăslău, situată în Mirăslău, str. Principală, nr. 283, număr de telefon 0358/405066, fax 0358/405065, e-mail: [email protected], persoana de contact: Șoșa Irina, referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Stare Civila, Relații cu publicul, Resurse Umane precum și de pe site-ul instituției: www.primariamiraslau.ro.

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