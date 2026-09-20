Vremea schimbă macazul în România: Temperaturile scad cu 10°C sub normalul perioadei, vin ploi și ninsori la munte
Vremea schimbă macazul în România: Temperaturile scad cu 10°C sub normalul perioadei, vin ploi și ninsori la munte
Vremea în România se schimbă brusc din cauza unui val de aer polar care va coborî din nordul continentului spre estul și sud-estul Europei. Dacă în acest weekend temperaturile s-au menținut peste valorile normale pentru această perioadă, începând din 22 septembrie, regimul termic se va modifica radical. Temperaturile ar putea ajunge cu până la 10 grade sub normalul perioadei, în special în regiunile din estul și nordul țării.
În zonele montane, la altitudini de peste 1.800 de metri sunt așteptate primele fenomene de iarnă ale sezonului, cu lapoviță, ninsoare, iar pe crestele înalte vor fi condiții de viscol. Vântul puternic va accentua considerabil senzația de frig, astfel încât temperaturile resimțite vor fi mult mai scăzute decât valorile indicate de termometre.
Episodul de răcire se va menține până spre finalul săptămânii viitoare, cu cele mai importante abateri termice în jumătatea de est a continentului. Practic, trecerea de la vremea caldă de la începutul intervalului la aerul polar va fi una rapidă, marcând o schimbare importantă a regimului atmosferic și primul episod cu adevărat rece al acestei toamne.
În spatele acestei schimbări de vreme se află și dinamica vortexului polar, masa de aer rece care se formează în mod obișnuit în regiunile arctice în sezonul rece. Atunci când circulația atmosferică favorizează desprinderea unor nuclee de aer rece spre sud, acestea pot coborî către latitudini mai joase, provocând răciri accentuate în Europa. În zilele următoare, o astfel de configurație va favoriza pătrunderea aerului rece către estul și sud-estul continentului, inclusiv în România.
Vremea luni, 21 septembrie
Valorile termice vor scădea în majoritatea zonelor, mai semnificativ în vestul, nordul și centrul teritoriului. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, local în Crișana și izolat în celelalte regiuni, iar în zona montană înaltă vor fi precipitații mixte.
Pe alocuri vor fi descărcări electrice și cantități de apă de peste 10…15 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 45…60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 grade în Moldova și 31 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 15 grade pe litoral.
Vremea marți, 22 septembrie
Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua în majoritatea zonelor (local însemnat cantitativ), iar la altitudini mari la munte vor fi precipitații mixte. Pe alocuri vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări îndeosebi în sud-vestul, vestul, nordul și centrul teritoriului, cu viteze în general de 45…60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 23 de grade, iar cele minime se vor situa între 2 și 12 grade, cu cele mai mari valori pe litoral.
Vremea miercuri, 23 septembrie
În nordul, centrul, estul și sud-estul țării, precum și la munte vremea va fi rece pentru această perioadă, vor fi înnorări și ploi, iar pe alocuri se vor înregistra cantități de apă de 15…25 l/mp. În zona montană înaltă (în general la peste 1800 m altitudine) preciptațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. În Muntenia și Dobrogea izolat se vor semnala descărcări electrice.
În restul teritoriului vremea va fi răcoroasă, cerul va fi variabil, iar probabilitatea de ploaie redusă. Vântul va avea intensificări la munte (până la 70…90 km/h pe creste), în extremitatea de sud-vest, local în regiunile estice și sud-estice și izolat în restul zonelor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 13 și 21 de grade, cu cele mai mici valori în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și cele mai mari în sudvestul Olteniei; minimele termice vor fi cuprinse în mare parte între 3 și 11 grade.
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