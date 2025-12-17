VIDEO | Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, despre viitorul Cod al Urbanismului: ,,Ne dorim să intre în vigoare în primăvara anului viitor”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, despre viitorul Cod al Urbanismului: ,,Ne dorim să intre în vigoare în primăvara anului viitor”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță că își dorește ca viitorul Cod al Urbanismului, care reprezintă singurul jalon din PNRR de care se ocupă ministerul pe care îl conduce, să fie aprobat până în primăvara anului viitor.

Cseke subliniază că, în urma unei prelungiri agreate cu Comisia Europeană, jalonul care vizează un cod al urbanismului este în termen.

„Avem un singur jalon care este în Parlament în Camera Deputaților ca și cameră decizională și anume aprobarea Codului Urbanismului pentru care am primit o prelungire. Acum suntem în termen, dar noi dorim să îl aprobăm cât mai repede în Parlament, astfel încât să intre în vigoare undeva în primăvara anului viitor și atunci jalonul va fi considerat îndeplinit”, a declarat marți după amiază, Cseke Attila, în timpul unei vizite în județul Alba.

Viitorul Cod al urbanismului, care se află în procedură de adoptare, ar urma să simplifice considerabil procesul privind obţinerea autorizaţiilor de construire, iar pentru unele tipuri de construcţii, precum case unifamiliale, terase, garaje, ar putea să nu mai fie necesară toată procedura aflată în vigoare acum pentru obţinerea de avize necesare construirii.

