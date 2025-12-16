VIDEO | Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, despre programul „Anghel Saligny”: Suntem într-o situație îmbunătățită. Datoriile au scăzut
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, despre programul „Anghel Saligny”: Suntem într-o situație îmbunătățită. Datoriile au scăzut
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți, în timpul unei vizite în județul Alba, că datoriile din programul „Anghel Saligny” au fost reduse semnificativ, de la 3,7 miliarde de lei la 860 de milioane de lei, ca urmare a mecanismelor de prioritizare și a plăților realizate într-un ritm constant de-a lungul acestui an.
„Astăzi pot să vă spun că pe Anghel Saligny suntem într-o situație mult îmbunătățită, datorită mecanismelor de prioritizare pe care le-am luat în timpul anului și a plăților care totuși au fost asigurate într-un ritm continuu. Și anume, pe Anghel Saligny datoriile la preluarea mandatului, anul trecut, la sfârșitul lui decembrie au fost de 3,7 miliarde, astăzi în minister pe Anghel Saligny avem facturi încă nedecontate de 860 de milioane de lei”, a explicat Cseke Attila, marți după amiază, în timpul unei vizite în județul Alba.
Astfel, potrivit Ministrului Dezvoltării, suma toatală s-a redus cu trei pătrimi și se lucrează pentru a se plăti în întregime și restul facturilor:
,,Adică s-a redus cu trei pătrimi valoarea facturilor restante și depunem eforturi în continuare ca să putem să plătim, poate chiar și anul acesta, să mai putem să plătim din aceste facturi”, a mai explicat Cseke Attila.
Ministrul a mai declarat că:
- Pentru proiectele de apă și canalizare plata facturilor este „la zi”;
- Pentru proiectele de infrastructură rutieră încă mai sunt de plătit facturi;
- Pentru proiectele cu grad mare de realizare plata este la zi, facturile fiind achitate înainte de 1 octombrie;
