Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări

La doar 20 de ani, Daria Birăesc, originară din Cugir, debutează oficial în muzica ușoară sub numele de Zyra, cu piesa „E târziu și te sun”.

Lansată pe YouTube, melodia a strâns peste 22.000 de vizualizări în primele zile și numeroase aprecieri pe rețelele sociale.

Muzica, o moștenire de familie

Zyra a crescut într-o familie de muzicieni, tatăl și fratele ei cântă la pian și orgă, iar studioul tatălui ei a devenit locul unde pasiunea s-a transformat în carieră.

„Am cântat de mică și am simțit mereu că muzica face parte din mine. Piesa de debut am compus-o împreună cu tatăl meu și este o melodie de dragoste, pentru toți cei care, la un moment dat în viață, s-au simțit captivi în amintiri”, spune artista.

Melodia vorbește despre neputința de a lăsa în urmă o iubire pierdută, fiind apreciată pentru linia melodică și sensibilitatea interpretării.

Planuri pentru viitor

Cu un talent moștenit și o voce sensibilă, Zyra este hotărâtă să își continue drumul artistic: „De acum înainte, muzica mea o veți găși pe YouTube @Zyraa.official și, în curând, pe toate platformele de streaming”, spune ea.

Artista pregătește deja noi piese în colaborare cu tatăl ei și promite să rămână aproape de public. Nu exclude nici aparițiile la evenimente, însă dorința ei este să ajungă la inimile marelui public.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring care s-a născut cu afecțiuni grave ale plămânilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de ore

în

20 august 2025

De

Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring Primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă, a făcut public, miercuri, 20 august, grstul nobil al unui cugirean. Acesta a plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din comuna Șpring, care este grav […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană: A primit un trifoi cu 4 foi

Lucian Daramus

Publicat

acum o zi

în

20 august 2025

De

Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană Președintele Nicușor Dan a vizitat, miercuri, 20 august 2025, împreună cu familia, Biserica Romano-Catolică ,,Sf. Ladislau Rege” din Roșia Montană. Citește și: VIDEO | Președintele Nicușor Dan, concluzii după prezența la Roșia Montană: „Trebuie să aducem specialiștii care să facă din situl […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Cine este bărbatul din Șard, decedat în urma tragicului accident de pe autostrada A1: Avea 50 de ani, 2 copii și tocmai se întorsese din concediu

Publicat

acum o zi

în

20 august 2025

De

Bărbatul din Șard, decedat în urma tragicului accident de pe autostrada A1, avea 50 de ani, doi copii și tocmai se întorsese din concediu Cristian Cenușă avea 50 de ani și doi copii. Locuia în comuna Șard, județul Alba, și era de mulți ani șofer profesionist. Nimic nu prevestea că o oprire pe banda de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 58 de minute

Noile tarife rutiere, aplicabile doar de la 1 iulie 2026: De ce a luat Guvernul această decizie

Noile tarife rutiere, aplicabile doar de la 1 iulie 2026 Guvernul a prorogat, joi, 21 august 2025, prin ordonanță de...
Actualitateacum 2 ore

Câștigurile din tranzacții bursiere, vizate de noi taxe: Brokerii și administratorii de fonduri trag un semnal de alarmă asupra efectelor negative

Câștigurile din tranzacții bursiere sunt vizate de noi taxe. Brokerii și administratorii de fonduri avertizează despre efectelor negative ale unei...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 28 de minute

VIDEO | Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări

Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări La doar 20 de ani, Daria...
Ştirea zileiacum 24 de ore

Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring care s-a născut cu afecțiuni grave ale plămânilor

Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș-Deva: 2 autoturisme și un autocamion, implicate

ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș-Deva Un accident rutier s-a produs joi, 21 august 2025, în jurul orei 16.00,...
Curier Județeanacum 3 ore

Tâlhar din județul Sibiu, prins în Gara Alba Iulia: Suspectul a încercat să se ascundă printre călători

Un bărbat din județul Sibiu a fost prins de către polițiști în timp ce încerca să fugă ca pasager, cu...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei

Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut

Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea