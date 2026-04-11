VIDEO | Lumina Sfântă a ajuns la Catedrala Încoronării din Alba Iulia de Paște 2026. Urmează să fie distribuită credincioșilor

Lumina Sfântă a ajuns la Catedrala Încoronării din Alba Iulia de Paște 2026. Urmează să fie distribuită credincioșilor

În Sâmbăta Mare 2026, Lumina Sfântă a ajuns de la Ierusalim la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, după ce a fost preluată de pe aeroportul din Sibiu de către o delegație a Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia.

La scurt timp, numeroși clerici și reprezentanți ai parohiilor Eparhiei Alba Iuliei, precum și un număr important de monahi și credincioși din municipiul reședință de județ, au preluat Sfânta Lumină, urmând să o ofere așezămintelor mănăstirești și comunităților parohiale din cele zece protoierii ale Arhiepiscopiei Alba Iuliei, aflate pe raza județelor Alba și Mureș.

În noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026, credincioșii vor primi Lumina Sfântă adusă de la Ierusalim la Catedrala Încoronării din Alba Iulia și în celălalte lăcașuri de cult ortodoxe din județul Alba.

Mesajul Părintelui Arhiepiscop Irineu, cu prilejul sărbătorii Sfintelor Paști

Învierea Domnului este binevestită, în noaptea de Paşti, nu înăuntrul bisericii, ci în afara bisericii, pentru că ea priveşte nu numai pe creştini, ci pe toţi oamenii. Învierea lui Hristos nu este revenire la viaţa pământească amestecată cu suferinţă şi cu stricăciune, ci începutul unei alte vieţi: viaţa cerească şi veşnică pentru suflet şi pentru trup. Mântuitorul nostru este începătura unei generaţii de oameni, a celor mântuiţi, care nu mai stau sub sabia morţii. În acest înţeles, Sfântul Apostol Pavel spune: „După cum toţi (oamenii) mor în Adam, tot aşa toţi vor învia întru Hristos” (I Cor. 15, 22).

Cel Ce a biruit moartea S-a înălţat la cer, de unde ne ascultă, ne priveşte, ne ocroteşte. Hristos Cel înviat e veşnic viu încât „celor ce sunt în încercări poate să le ajute” (Evr. 2, 18). El ne aşteaptă acasă, acolo sus, încât trebuie să mergem bine pregătiţi la întâlnirea cu El. Fie ca Biruitorul morţii să ne binecuvinteze pe toţi şi să reverse peste noi darurile minunate ale Învierii Sale!

Lumina Sfântă a ajuns, în Sâmbăta Mare 2026, la Sibiu: Va fi adusă în curând la Alba Iulia Sfânta Lumină de la Ierusalim, adusă în țară de Preacuviosul Părinte Protosinghel Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a ajuns sâmbătă seara, în jurul orei 19:00, la București. Ea va fi oferită delegaților eparhiilor […]

A început distribuirea Sfintelor Paști la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Coadă de zeci de persoane La Catedrala Încoronării din Alba Iulia a început distribuirea Sfintelor Paști, sâmbătă, 11 aprilie 2026, după-amiaza, de la aproximativ ora 14:30. Zeci de credincioși s-au strâns sâmbătă după-amiaza pentru a primi Sfintele Paști, distribuirea acestora începând de la ora […]

