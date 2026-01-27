VIDEO | Lucrătorii de la Apele Române, în luptă cu formațiunile de gheață pe Arieșul Mic, la Ponorel: La Poșaga a fost spart un zăpor de gheață

Lucrătorii de la Apele Române, în luptă cu formațiunile de gheață pe Arieșul Mic, la Ponorel: La Poșaga a fost spart un zăpor de gheață

Lucrătorii de la Apele Române au continuat în prima parte a zilei de marți, 27 ianuarie 2026, intervențiile pe teren în bazinul hidrografic al râului Arieș pentru dislocarea formațiunilor de gheață care pot obtura albiile care pot genera inundații cu caracter local.

A fost un zăpor de gheață la Poșaga, care a fost spart în jurul orei 10.00. Chiar dacă în zonă cotele apei sunt sub cele normale în acest moment, astfel de zăpoare de gheață se pot constitui în baraje naturale care să blocheze curgerea apei.

La Ponorel, comuna Vidra, a fost deplasat un utilaj care să degajeze gheața care s-a format pe Arieșul Mic și care este sub supraveghere.

La Ponorel se deplasează, de asemenea, reprezentanții de la Apele Române din Câmpeni, pentru a evalua situația și a interveni.

Monitorizarea cursurilor de apă și a zonelor vulnerabile vor continua, au precizat pentru ziarulunirea.ro reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba.

Până miercuri, 28 ianuarie 2026, la ora 12.00, este Cod Galben de inundații pentru râul Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj).

Se estimează creșteri rapide ale nivelului apei și viituri pe râurile mici și torenți, cu posibile inundații locale. Nivelul apei poate depăși cota de atenție / Faza I de apărare în secțiunile monitorizate.

