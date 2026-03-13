Curier Județean

VIDEO | Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

De

Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie”

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au donat sânge, în această săptămână, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. 

Astfel, ei au contribuit la completarea rezervelor necesare unităților medicale. Gestul a fost făcut din dorința de a veni în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, inițiativa fiind prezentată drept un exemplu de responsabilitate civică și implicare în folosul comunității, potrivit unui comunicat IJJ Alba.

,,În această săptămână, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba pentru a dona sânge. Demersul lor a contribuit la completarea rezervelor necesare unităților medicale, în special pentru grupele de sânge rare.

Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie. Inițiativa  colegilor noștri reprezintă o formă de responsabilitate civică și un exemplu de implicare în sprijinul comunității.

Donarea de sânge este un gest simplu, dar extrem de important, care poate face diferența în momente dificile.

Prin astfel de inițiative, jandarmii își arată preocuparea pentru comunitate și grija față de cei din jur”, se arată într-un mesaj transmis de IJJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe plan internațional

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

13 martie 2026

De

Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe plan internațional „Vom prezenta mai „agresiv”, în sensul diplomatic spus, oportunitățile economice ale județului Alba, un județ care se remarcă în primul rând prin industria de automotive, pe plan internațional”, a declarat, vineri, 13 martie […]

Citește mai mult

Curier Județean

16 martie – 8 aprilie 2026 | Container de depozitare a resturilor vegetale pus la dispoziție gratuit de Primăria Alba Iulia: Unde va fi amplasat

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

13 martie 2026

De

Container de depozitare a resturilor vegetale pus la dispoziție gratuit de Primăria Alba Iulia Primăria Municipiului Alba Iulia pune la dispoziția cetățenilor, persoane particulare, gratuit, un container pentru depozitarea resturilor vegetale rezultate din toaletări.  Containerul va fi amplasat în incinta Stadionului „Cetate”, la intrarea de pe strada Septimius Severus. Intervalul în careva fi amplasat containerul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Centrul Militar Județean Alba: Programul activităților de recrutare și selecție pentru învățământul postliceal militar și universitar civil în 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

13 martie 2026

De

Centrul Militar Județean Alba: Programul activităților de recrutare și selecție pentru învățământul postliceal militar și universitar civil în 2026 Graficele pentru învățământul militar postliceal – formare maiștri militari și subofițeri, învățământ universitar – formare subofițeri în programul de studii universitare de licență Asistență medicală generală și învățământ universitar militar și civil – formare ofițeri a […]

Citește mai mult