VIDEO | Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie”

Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie”

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au donat sânge, în această săptămână, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba.

Astfel, ei au contribuit la completarea rezervelor necesare unităților medicale. Gestul a fost făcut din dorința de a veni în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, inițiativa fiind prezentată drept un exemplu de responsabilitate civică și implicare în folosul comunității, potrivit unui comunicat IJJ Alba.

,,În această săptămână, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba pentru a dona sânge. Demersul lor a contribuit la completarea rezervelor necesare unităților medicale, în special pentru grupele de sânge rare.

Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie. Inițiativa colegilor noștri reprezintă o formă de responsabilitate civică și un exemplu de implicare în sprijinul comunității.

Donarea de sânge este un gest simplu, dar extrem de important, care poate face diferența în momente dificile.

Prin astfel de inițiative, jandarmii își arată preocuparea pentru comunitate și grija față de cei din jur”, se arată într-un mesaj transmis de IJJ Alba.

