VIDEO| Inundații DEVASTATOARE la Abrud: Declarațiile primarului Cristian Albu, în urma viiturii care s-a năpustit asupra orașului

Viitura a fost nemiloasă și la nivelul orașului Abrud, astfel gospodăriile au fost inundate, DN74A a fost închis pe parcursul întregii zile, iar câteva persoane au fost chiar salvate de către pompieri, în urma efectelor inundațiilor.

„Încă de azi dimineață a fost o rupere de nori, am avut probleme pe strada Crișan unde câteva gospodării au fost inundate, am acționat acolo cu echipa de pompieri din Abrud și cu SVSU de la Câmpeni, am scos apa cu pompele din curte și, din păcate, la ora 17.00 a fost din nou viitură în urma unei ploi puternice și acum avem trei sau patru străzi din Abrud inundate total.

Avem cartierul din Cristea, din Seliște și din Soharu, unde apele au intrat în curțile oamenilor, sunt două drumuri distruse în totalitate.

DN 74A a fost închis până la această oră, se acționează în continuare cu toate utilajele pe care le avem în zonă, și la colegii din Zlatna și din Câmpeni și din Ciuruleasa și sperăm că în cel mai scurt timp să deblocăm căile de acces.

Din păcate nu avem nici curent pentru că au picat și stâlpii de electricitate, se lucrează la remedierea curentului pe raza localității.

Au fost și persoane cu probleme, s-a intervenit și au fost evacuați, avem o persoană la care i s-a inundat casa și încercăm să îi găsim o cazare, probabil o să o cazăm la internatul din Abrud, mai sunt câteva gospodării care sunt izolate și va trebui să le facem un pod pentru a avea acces la ei”, a declarat Cristian Albu, primarul orașului Abrud.