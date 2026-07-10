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FOTO | Campanie de prevenire în Alba: Polițiștii au discutat cu peste 320 de copii și cadre didactice despre bullying și cyberbullying

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Campanie de prevenire în Alba: Polițiștii au discutat cu peste 320 de copii și cadre didactice despre bullying și cyberbullying

Peste 320 de copii și cadre didactice din județul Alba au participat, în primele zece zile ale lunii iulie, la activități de prevenire a bullyingului și cyberbullyingului, organizate de polițiști în cadrul campaniei naționale „Când martorul vorbește, bullyingul tace!”.

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Polițiștii din Alba au desfășurat 12 activități informativ-preventive în tabere școlare, centre de zi, case de tip familial și la evenimente dedicate copiilor din Ighiu, Ocna Mureș, Almașu Mare și Tăuți.

Conform IPJ Alba, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cu sprijinul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară activități informativ-preventive, în cadrul campaniei naționale „Când martorul vorbește, bullyingul tace!”, pentru creșterea gradului de siguranță a copiilor și prevenirea faptelor de bullying și de cyberbullying.

În perioada 1 – 10 iulie 2026, polițiștii au organizat 12 activități informativ-preventive, la care au participat peste 320 de copii și cadre didactice.

Activitățile au fost desfășurate în tabere școlare,  centre de zi, case de tip familial și în cadrul unor evenimente dedicate copiilor, în localitățile Ighiu, Ocna Mureș, Almașu Mare și Tăuți.

În cadrul întâlnirilor, polițiștii au discutat cu participanții despre recunoașterea și prevenirea fenomenului de bullying și cyberbullying și despre modalitățile prin care aceștia pot solicita sprijin atunci când se confruntă cu astfel de situații.

De asemenea, a fost prezentată regula „STOP”, recomandată în cazul unei situații de cyberbullying:

* S – Stai și nu reacționa impulsiv;

* T – Treci la salvarea dovezilor;

* O – Oprește contactul prin blocare și raportare;

* P – Povestește unui adult de încredere ce s-a întâmplat.

Polițiștii vor continua activitățile informative-preventive, pe întreaga durată a vacanței de vară, pentru informarea copiilor.

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