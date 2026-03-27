VIDEO | Idee inedită a elevilor de la Liceul Tehnologic Aiud: Combină grădinăritul și firmele de exercițiu într-o lecție de antreprenoriat. Povestea mascotelor Floră de Sens, Design Construct și Ursulețul Creator

Idee inedită a elevilor de la Liceul Tehnologic Aiud: Combină grădinăritul și firmele de exercițiu într-o lecție de antreprenoriat. Povestea mascotelor Floră de Sens, Design Construct și Ursulețul Creator

Antreprenoriatul este un concept tot mai des întâlnit în rândul tinerilor, însă puțini știu cu adevărat ce înseamnă sau, mai mult decât atât, cum poate fi pus în practică. Elevii de la Liceul Tehnologic Aiud, alături de cei de la Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Ciumbrud sunt prezenți la „Târgul Grădinarului” 2026 cu o ofertă care îmbină ideea de antreprenoriat prin intermediul firmelor de exercițiu.

Mai exact, Mihai Lazăr, elev în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic Aiud și premiant la concursuri de firme de exercițiu, a explicat în ce constă standul lor din cadrul evenimentului menționat anterior, precum și legătura dintre antreprenoriat și cunoștințele dobândite de elevii instituției de învățământ.

,,Sunt elev al Liceului Tehnologic din Aiud, care de curând a fuzionat cu liceul din Ciumbrud. În cadrul liceului nostru avem o tehnică aplicată a firmelor de exercițiu, pe care încercăm să o combinăm cu experiența dobândită de elevii profilului Grădinar-urban din cadrul Liceului Tehnologic Ciumbrud”, a explicat elevul pentru ziarulunirea.ro.

,,Încercăm să creăm un concept interdisciplinar”

Astfel, elevii încearcă să creeze un concept interdisciplinar, care îmbină experiența celor care studiază grădinăritul și plantațiile cu cea a elevilor care se pregătesc în domeniul contabilității. Potrivit lui Mihai Lazăr, această combinație reprezintă un exercițiu ideal pentru viitorii antreprenori:

,,Încercăm să creăm un concept interdisciplinar și să folosim experiența pe care elevii o obțin din grădinărit și din plantații, combinată cu experiența pe care noi, cei de la contabilitate, o avem, pentru a ne exersa antreprenoriatul, pentru că acesta reprezintă o formă de autoeducare populară în țările dezvoltate și dorim să o aducem și la noi”, a povestit acesta.

Astfel, pe 26 aprilie 2026 va avea loc cea de-a doua ediție a Târgului Firmelor de Exercițiu, organizat de liceul elevilor, unde aceștia vor fi prezenți cu patru firme de exercițiu.

Ce puteți găsi la standul lor de la ,,Târgul Grădinarului 2026”

Standul pregătit de elevi combină partea de grădinar urban cu activitatea firmelor de exercițiu. În cadrul acestuia sunt prezentate și mascotele firmelor „Floră de Sens”, „Design Construct” și „Ursulețul Creator”.

,,Standul nostru de astăzi încearcă să combine partea de grădinar urban, pe care colegii mei au organizat-o, cu firmele de exercițiu. Lângă mine se află mascotele firmelor Floră de Sens, Design Construct și Ursulețul Creator”, a spus în final elevul.

