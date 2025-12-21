VIDEO | Fostul prim-ministru Petre Roman, prezent la Alba Iulia la 36 de ani de la Revoluția din 1989: ,,Am sperat la mai mult. Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional”
Petre Roman, prezent la Alba Iulia la 36 de ani de la Revoluția din 1989: ,,Am sperat la mai mult. Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional”
Fostul prim-ministru Petre Roman a fost prezent duminică, 21 decembrie 2025, la Alba Iulia, unde a participat la evenimentele dedicate Zilei Victorie Revoluției Române.
La 36 de ani de la Revoluţia din 1989, acesta constată că o „umbră” asupra politicienilor din ultimele decenii este legată de faptul că nu au reuşit să construiască „o politică devotată oamenilor şi interesului naţional, în apărarea interesului naţional”.
Întrebat, duminică, la Alba Iulia, dacă în opinia sa România de acum este aşa cum îşi imagina, în 1989, că va fi peste decenii, fostul premier Petre Roman s-a declarat dezamăgit de modul în care politica a evoluat.
„Sigur că am sperat la mai mult şi mai ales faptul că am fi putut realiza mai mult, aşa cum am început, de altfel. Asta ne aduce aşa, o oarecare umbră asupra noastră. Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional, în apărarea interesului naţional. Nu am reuşit acest lucru, aşa cum gândeam eu atunci”, a declarat Petre Roman, răspunzând unei întrebări adresate de Ziarul Unirea.
Petre Roman spune că, în zilele în care se împlinesc 36 de ani de la Revoluţia din 1989, simte lucrurile „ca atunci, în momentul în care românii şi-au cucerit libertatea”.
