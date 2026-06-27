VIDEO | „Focul de tabără”, soi creat de dr. ing. Wagner István, părintele trandafirilor din România, desemnat „Trandafirul anului 2026” la Sărbătoarea Rozelor de la Aiud-Ciumbrud: „De nota 10, ca a Nadiei”

„Focul de tabără”, soi creat de dr. ing. Wagner István, părintele trandafirilor din România, desemnat „Trandafirul anului 2026” la Sărbătoarea Rozelor de la Aiud-Ciumbrud: „De nota 10, ca a Nadiei”

„Focul de tabără”, un soi creat de dr. ing. Wagner István, părintele trandafirilor din România, a fost desemnat, sâmbătă, 27 iunie 2026, „Trandafirul anului 2026” la Sărbătoarea Rozelor de la Aiud-Ciumbrud.

Alegerea aparține filialei Ciumbrud a Asociației Amicii Rozelor din România.

La ceremonialul de prezentare a „Trandafirului anului 2026” despre roza laureată și creatorul său celebru a vorbit de Mirela Cordea, profesor la Facultatea de Horticultură a Universității de Științe Agricole Cluj-Napoca.

„Un trandafir de nota 10, ca a Nadiei”

„Este un trandafir de nota 10, premiat într-un an de nota 10, dacă ne gândim că acum câteva săptămâni la Cluj-Napoca a fost premiată Nadia Comăneci, cea de nota 10.

Despre domnul Wagner pot să spun, de asemenea, că a fost Omul de nota 10. Dacă spui trandafiri la Cluj-Napoca și oriunde în România sau în lume spui Ștefan Wagner.

Soiul laureat este unul dintre cele mai frumoase soiuri create de dânsul. S-a întâmplat în anul 1970, la Stațiunea de Cercetări Pomicole din Cluj-Napoca. Acum această stațiune de cercetare aparține universității noastre.

Este un soi parfumat, de un roșu superb. și acesta de nota 10.

Îl regăsim în aproape toate orașele din România în spațiile publice. Are o capacitate de înflorire deosebită, practic pe tot parcursul anului.

Face parte din categoria Floribunda (trandafiri buchetați).

Soiul acesta are și recunoaștere internațională, fiind premiat în 1973 la Roma, iar în 1975 la Cehia. iată că i-a venit rândul să fie premiat la Ciumbrud, în România!

A fost obținut după o lungă perioadă de ameliorare”, a precizat profesoara Mirela Cordea.

Bustul dr. ing. Wagner István, dezvelit în Parcul Dendrologic Ciumbrud

Tot sâmbătă, 27 iunie 2026, în Parcul Dendrologic Ciumbrud, a fost dezvelit bustul dr. ing. Wagner István, părintele trandafirilor din România.

România își datorează o mare parte din parfumul și culoarea grădinilor sale unui singur om. Supranumit pe bună dreptate „părintele trandafirilor”, dr. ing. Wagner István rămâne cea mai importantă personalitate din istoria horticulturii românești în domeniul ameliorării rozelor. Cu o carieră de peste patru decenii dedicată cercetării științifice, Wagner István a reușit să plaseze România pe harta mondială a cultivatorilor de elită, transformând pasiunea pentru flori într-o moștenire națională de o valoare inestimabilă.

Născut în comuna Unirea, din județul Alba, într-o familie cu tradiție în domeniu, reputatul cercetător și-a legat definitiv numele de Stațiunea de Cercetare Horticolă din Cluj-Napoca. Munca sa de o viață s-a materializat în crearea și omologarea a peste 40 de soiuri noi de trandafiri, recunoscute la nivel internațional pentru rezistența lor sporită, parfumul intens și paleta cromatică unică. Printre cele mai faimoase creații ale sale se numără spectaculosul „Foc de tabără”, elegantul „Auriu de Cluj”, dar și revoluționarul trandafir complet lipsit de spini, o adevărată performanță a geneticii vegetale.

foto-video: Cosmin Szekely

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