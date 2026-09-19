Scandal într-o familie din Berghin: Bărbat de 50 de ani reținut, după ce și-a bătut partenera la beție

Un bărbat de 50 de ani, din Berghin, a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut partenera la beție, din cauza unor neînțelegeri.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 septembrie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat în vârstă de 50 de ani, din comuna Berghin, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că în noaptea de 17/18 septembrie 2026, în jurul orei 01.00, bărbatul, în timp ce se afla împreună cu partenera sa, în vârstă de 45 de ani, în locuinţa de domiciliu, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, ar fi agresat-o fizic pe aceasta, provocându-i leziuni corporale.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate.

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