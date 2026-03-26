VIDEO EXCLUSIV | Ce funcțiuni noi va avea după reabilitare clădirea Serviciului Public de Gospodărire Comunală din Zlatna: „Semnifică vechimea orașului”
Primăria Zlatna a lansat marți, 24 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de atribuire prin licitație publică a contractului de lucrări rămase de executat în vederea reabilitării clădirii Serviciului Public de Gospodărire Comunală.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 1.310.782 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 8 aprilie 2026.
„Este reluată a patra sau a cincea oară procedura. Un pic era subevaluată, am mai suplimentat de la noi cu 300.000 de lei, deci e aproximativ 1.300.000 de lei restul de executat.
A fost o firmă care și-a bătut joc de noi pe aici prin Zlatna. Au avut trei obiective, niciunul nu l-a putut duce la capăt, nu l-a putut realiza, iașa că -am dat afară. De aceea arată în halul care arată această clădire de la Serviciiul de Gospodărire Comunală, pentru că ei au desfăcut-o și au lăsat-o în stadiul în care au lăsat-o. Și astfel oricine o vede se sperie de felul cum arată.
Acum sperăm că totuși va lua cineva lucrarea de unde a rămas, să o putem termina până la sfârșitul lunii august, pentru că o firmă serioasă poate să o termine, că nu e o clădire atât de mare.
Noi nu am pierdut niciodată bani din investițiile pe care le-am avut, toate am reușit să le ducem la capăt și am schimbat un pic fața orașului ăsta, după cum cred eu că se vede, și sper să fie o investiție de bun augur în final”, a explicat primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran.
Edilul orașului de pe Ampoi a dezvăluit pentru Ziarul Unirea ce funcțiuni noi va avea clădirea după reabilitare.
„E o clădire cu care cred că o să putem face un lucru extraordinar, pentru că vreau să mutăm acolo biblioteca, pentru că e o construcție în stilul anilor 1700-1800 și are niște beciuri care pot fi transformate în săli de lectură extraordinare, cu bolți foarte, foarte frumoase. E o clădire care semnifică încă vechimea orașului Zlatna și de aceea nu mi-e indiferentă soarta lui”, a spus Silviu Ponoran.
Știri recente din categoria Curier Județean
OFICIAL | Halterofilul Andrei Socaci, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Alba Iulia: Când ar putea fi decernat titlul
Halterofilul Andrei Socaci, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Alba Iulia: Când ar putea fi decernat titlul Consiliul Local Alba Iulia a adoptat, joi, 26 martie 2026, cu unanimitate de voturi un proiect de hotărîre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” – post – mortem – halterofilului Andrei Socaci. După […]
Mesaj de mulțumire din partea unei paciente către echipa medicală de la Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Mi-au fost făcute toate investigațiile și m-au pus pe picioare”
Mesaj de mulțumire din partea unei paciente către echipa medicală de la Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Mi-au fost făcute toate investigațiile și m-au pus pe picioare” Un nou mesaj de mulțumire a fost transmis de către o pacientă a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, de această dată, echipei medicale de […]
REZULTATE olimpiada de RELIGIE 2026, cultele Ortodox, Greco-Catolic și Romano-Catolic, Penticostal și Baptist. Care sunt elevii din Alba calificați în faza națională
REZULTATE olimpiada de RELIGIE 2026, cultele Ortodox, Greco-Catolic și Romano-Catolic, Penticostal și Baptist. Care sunt elevii din Alba calificați în faza națională Sâmbătă, 14 martie 2026, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei de Religie, nivel gimnazial și liceal, pentru cultele ortodox, baptist/creștin după Evanghelie, romano-catolic […]
PENSII 2026: Când se dau pensiile în aprilie 2026. Vor ajunge banii la pensionari înainte de Paște?
PENSII 2026: Când se dau pensiile în aprilie 2026. Vor ajunge banii la pensionari înainte de Paște? Având în vedere...
Analistul economic Adrian Negrescu, despre ordonanța privind carburanții: „Efectele la pompă vor fi simbolice, deciziile nu au puterea de a influența dinamica prețurilor”
Analistul economic Adrian Negrescu, despre ordonanța privind carburanții: „Efectele la pompă vor fi simbolice, deciziile nu au puterea de a...
VIDEO | Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de suflete abandonate de soartă
Sora Emilia Trif, cetățean de onoare al orașului Teiuș. De peste 30 de ani, călugărița este mamă pentru sute de...
Păcănelele, INTERZISE în orașul Cugir: Nu se mai emit autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc
Păcănelele, interzise în orașul Cugir: Nu se mai emit autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc Consiliul Local...
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
26 martie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu
26 martie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu...
26 Martie: Domnitorul Carol I a fost proclamat primul rege al României. ,,Regele de Oțel’’ care a transformat țara într-un regat independent
26 Martie: Domnitorul Carol I a fost proclamat primul rege al României. ,,Regele de Oțel’’ care a transformat țara într-un...