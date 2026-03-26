VIDEO EXCLUSIV | Ce funcțiuni noi va avea după reabilitare clădirea Serviciului Public de Gospodărire Comunală din Zlatna: „Semnifică vechimea orașului”

Ce funcțiuni noi va avea după reabilitare clădirea Serviciului Public de Gospodărire Comunală din Zlatna

Primăria Zlatna a lansat marți, 24 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de atribuire prin licitație publică a contractului de lucrări rămase de executat în vederea reabilitării clădirii Serviciului Public de Gospodărire Comunală.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 1.310.782 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 8 aprilie 2026.

„Este reluată a patra sau a cincea oară procedura. Un pic era subevaluată, am mai suplimentat de la noi cu 300.000 de lei, deci e aproximativ 1.300.000 de lei restul de executat.

A fost o firmă care și-a bătut joc de noi pe aici prin Zlatna. Au avut trei obiective, niciunul nu l-a putut duce la capăt, nu l-a putut realiza, iașa că -am dat afară. De aceea arată în halul care arată această clădire de la Serviciiul de Gospodărire Comunală, pentru că ei au desfăcut-o și au lăsat-o în stadiul în care au lăsat-o. Și astfel oricine o vede se sperie de felul cum arată.

Acum sperăm că totuși va lua cineva lucrarea de unde a rămas, să o putem termina până la sfârșitul lunii august, pentru că o firmă serioasă poate să o termine, că nu e o clădire atât de mare.

Noi nu am pierdut niciodată bani din investițiile pe care le-am avut, toate am reușit să le ducem la capăt și am schimbat un pic fața orașului ăsta, după cum cred eu că se vede, și sper să fie o investiție de bun augur în final”, a explicat primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran.

Edilul orașului de pe Ampoi a dezvăluit pentru Ziarul Unirea ce funcțiuni noi va avea clădirea după reabilitare.

„E o clădire cu care cred că o să putem face un lucru extraordinar, pentru că vreau să mutăm acolo biblioteca, pentru că e o construcție în stilul anilor 1700-1800 și are niște beciuri care pot fi transformate în săli de lectură extraordinare, cu bolți foarte, foarte frumoase. E o clădire care semnifică încă vechimea orașului Zlatna și de aceea nu mi-e indiferentă soarta lui”, a spus Silviu Ponoran.

