VIDEO | Elevii Liceului Agricol din Ciumbrud au participat la plantarea a peste 200 de mesteceni într-o zonă din Aiud: ,,Am păstrat specificul arborilor de munte, pentru că de aici începe TransApuseana”

Elevii Liceului Agricol din Ciumbrud au participat la plantarea a peste 200 de mesteceni într-o zonă din Aiud: ,,Am păstrat specificul arborilor de munte, pentru că de aici începe TransApuseana”

Peste 200 de mesteceni au fost plantați, astăzi, pe strada Moților din Aiud, cu ajutorul elevilor Liceului Agricol din Ciumbrud, specializarea „Grădinar urban”, în cadrul unei acțiuni prin care a fost completat traseul din zona Aiudul II.

Potrivit reprezentanților administrației locale, arborii au fost primiți ca donație, iar alegerea mestecenilor a fost făcută pentru a păstra specificul arborilor de munte.

,,Astăzi, alături de elevii Liceului Agricol din Ciumbrud – specializarea „Grădinar urban” – am plantat peste 200 de mesteceni primiți ca donație pe strada Moților, completând astfel întregul traseu din Aiudul II.

Am păstrat specificul arborilor de munte, pentru că de aici începe TransApuseana”, se arată într-o postare publicată de Primăria Municipiului Aiud.

