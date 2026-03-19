VIDEO | Doi vârstnici dintr-o zonă greu accesibilă din Ponor, vizitați de polițiști: Au primit înainte de Paște o sobă nouă, pentru un trai decent
Doi vârstnici din Ponor au primit joi, 19 martie 2026, vizita polițiștilor din Aiud, care le-au dăruit o sobă nouă pentru a avea un trai decent.
Cei doi au mai fost vizitați și înainte Crăciun de oamenii legii, cu pachete înainte de sărbători, când au și constatat că bunicii ar avea nevoie de o sobă nouă.
Totul a început în 23 decembrie 2025, atunci când polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud, au bătut la ușa unor vârstnici care locuiesc într-un loc izolat și greu accesibil, pe raza localității Ponor, pentru a le oferi alimente și daruri.
Astăzi, 19 martie 2026, polițiștii au revenit, dar nu cu mâinile goale, ci cu o sobă nouă care să le ofere căldură, siguranță și un trai decent.
Încrederea și atenția se construiesc prin empatie, căldură și comunicare”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.
