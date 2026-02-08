Curier Județean

VIDEO | Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport

Mai mulți copaci, brazi, crengi și alte obstacole îngreunează accesul persoanelor care vor să facă sport pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut.

Astfel, pasionații de ciclism sau alergare, care doresc să parcurgă pista, sunt nevoiți să facă slalom printre copacii, brazii și crengile aflate pe traseu.

„Acum că vine primăvara, ar trebui să se intervină pentru debarasarea acestora. Până și gardul de delimitare a fost rupt în anumite porțiuni”, a povestit un bărbat aflat pe pista de biciclete.

Denumită de iubitorii ciclismului ca “Transalpina de Mamut”, pista de biciclete de are peste 5 kilometri și leagă, prin pădure, două localități componente ale orașului Alba Iulia. Pista face legatura între Micești și Pâclișa, fiind prezentată drept una dintre cele mai frumoase din țară, cu 2 kilometri de urcare și peste 3 kilometri de coborâre.

Pista de biciclete de la Alba Iulia este un proiect în valoare de 11 milioane de lei, din care 5 milioane au provenit din fonduri europene, iar restul baniilor au fost asigurați de administrația locală. Pista face parte din proiectul „Valorificarea resurselor turistice naturale în zona Mamut. Parc Dendrologic Dr. Ioan Vlad – Valea Popii, Municipiul Alba Iulia” și a fost finalizată în 2014, fiind în momentul actual deschisă gratuit atât albaiulienilor, cât și turiștilor amatori de plimbări cu bicicleta în natură, potrivit Turism Apulum.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 minute

în

8 februarie 2026

De

Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență O intervenție pirotehnică a avut loc miercuri în municipiul Aiud, unde pompierii din Alba Iulia au fost chemați să asaneze muniție rămasă neexplodată, descoperită pe drumul către unitatea militară din zona Herja, astăzi, 8 februarie […]

Citește mai mult

Curier Județean

7 – 8 februarie | ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

8 februarie 2026

De

ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate Inspectorii ISU Alba au desfășurat, în noaptea de 7 spre 8 februarie 2026, patru controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din municipiile Aiud și Blaj. În urma verificărilor, au […]

Citește mai mult

Curier Județean

Fragmente de pictură murală ale Bisericii din Vința, Alba, strămutată în muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, aproape de finalizare: Datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

8 februarie 2026

De

Fragmente de pictură murală ale Bisericii din Vința, Alba, strămutată în muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, aproape de finalizare: Datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea Lucrările de conservare-restaurare a fragmentelor de pictură murală din interiorul Bisericii din Vința, strămutată în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, sunt aproape de final, […]

Citește mai mult