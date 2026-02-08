VIDEO | Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport

Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport

Mai mulți copaci, brazi, crengi și alte obstacole îngreunează accesul persoanelor care vor să facă sport pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut.

Astfel, pasionații de ciclism sau alergare, care doresc să parcurgă pista, sunt nevoiți să facă slalom printre copacii, brazii și crengile aflate pe traseu.

„Acum că vine primăvara, ar trebui să se intervină pentru debarasarea acestora. Până și gardul de delimitare a fost rupt în anumite porțiuni”, a povestit un bărbat aflat pe pista de biciclete.

Denumită de iubitorii ciclismului ca “Transalpina de Mamut”, pista de biciclete de are peste 5 kilometri și leagă, prin pădure, două localități componente ale orașului Alba Iulia. Pista face legatura între Micești și Pâclișa, fiind prezentată drept una dintre cele mai frumoase din țară, cu 2 kilometri de urcare și peste 3 kilometri de coborâre.

Pista de biciclete de la Alba Iulia este un proiect în valoare de 11 milioane de lei, din care 5 milioane au provenit din fonduri europene, iar restul baniilor au fost asigurați de administrația locală. Pista face parte din proiectul „Valorificarea resurselor turistice naturale în zona Mamut. Parc Dendrologic Dr. Ioan Vlad – Valea Popii, Municipiul Alba Iulia” și a fost finalizată în 2014, fiind în momentul actual deschisă gratuit atât albaiulienilor, cât și turiștilor amatori de plimbări cu bicicleta în natură, potrivit Turism Apulum.

