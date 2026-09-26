Ştirea zilei

Video | A început Târgul Alba Green Energy 2026: Tehnologii de ultimă generație, noi modele de mașini electrice și workshop dedicat comunităților de energie, în prima zi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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A început Târgul Alba Green Energy 2026: Tehnologii de ultimă generație, noi modele de mașini electrice și workshop dedicat comunităților de energie, în prima zi

Prima zi din cea de-a 14-a ediție a Târgului Alba Green Energy – principalul eveniment regional dedicat eficienței energetice, producerii și stocării energiei regenerabile, soluțiilor smart pentru economii de energie în clădiri și mobilității electrice se desfășoară astăzi la Carolina Mall Alba Iulia între orele 10:00 – 19:00.

Adresat publicului larg, autorităților publice, specialiștilor și mediului de afaceri, târgul își propune să accelereze tranziția verde prin promovarea pieței de profil și creșterea gradului de conștientizare privind importanța soluțiilor inovatoare de producere a energiei curate și de reducere a consumului energetic.

Ediția din acest an își va îndrepta atenția și către crearea și dezvoltarea comunităților de energie. Tranziția energetică devine participativă. Vizitatorii vor avea oportunitatea să afle detalii despre modelul de funcționare și beneficiile practice prin intermediul celor două comunități de energie deja înființate și funcționale, prezente la eveniment pentru a împărtăși din experiența lor concretă.

  • Eveniment-cheie: Sâmbătă, 26 septembrie, începând cu ora 12:00, va avea loc un workshop dedicat comunităților de energie, un spațiu de dezbatere tehnică și practică privind etapele de constituire, cadrul legislativ, oportunitățile de finanțare și avantajele directe pentru cetățeni și administrații.

De asemenea trebuie menționat ca ediția din acest an a Târgului va avea o ofertă expozițională mai diversificată. Târgul va găzdui companii și expozanți care acoperă o gamă variată de domenii din sfera sustenabilității.

Vizitatorii vor regăsi la Alba Green Energy 2026:

  • Vehicule electrice și echipamente de încărcare ale acestora: ca la fiecare ediție, mașinile electrice sunt prezente în număr considerabil; vizitatorii vor putea descoperi noi modele și vor primi consiliere directă de la companii specializate cu privire la achiziție, performanță, infrastructură și opțiuni de încărcare.
  • Tehnologii de ultimă generație: panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme de stocare a energiei, soluții smart home și centrale termice performante.
  • Salonul Eco Inventica: Spațiu dedicat inovațiilor românești și soluțiilor brevetate din domeniul dezvoltării durabile.

Program de vizitare:

  • Sâmbătă, 26 septembrie 2026: 10:00 – 19:00

(Ora 12:00 – Workshop dedicat comunităților de energie)

  • Duminică, 27 septembrie 2026: 10:00 – 18:00

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