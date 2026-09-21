Premierul desemnat Siegfried Mureșan, despre revenirea TVA la 19%: „De îndată ce România își va permite acest lucru”

Premierul desemnat Sigfried Mureșan, susține revenirea TVA la 19% „de îndată ce România își va permite acest lucru”, după măsurile fiscale adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Mureșan afirmă că Guvernul condus de Ilie Bolojan a preluat o situație bugetară dificilă, cu un deficit de peste 9% din PIB, și a fost nevoit să adopte măsuri dificile pentru redresarea finanțelor publice.

Mesajul integral publicat de Sigfried Mureșan, pe o rețea de socializare este următorul:

,,Obiectivul meu este ca TVA să revină la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru.

După situația foarte dificilă lăsată de guvernarea de dinainte de 2025, cu un deficit de peste 9% din PIB, Guvernul condus de Ilie Bolojan a trebuit să ia decizii dificile pentru a pune ordine în finanțele țării.

Aceste decizii nu au fost ușoare.

Acum, după ce această ordine a început să fie făcută și primele rezultate se văd, cel mai important lucru este să nu vină cineva să facă din nou dezordine.

Situația pe care o avem astăzi, după guvernarea lui Ilie Bolojan, este mai bună decât cea pe care a găsit-o el. Economia României este mai solidă și nu avem nevoie de noi creșteri de taxe, impozite sau TVA.

Trebuie să continuăm să punem ordine în cheltuielile statului, să reducem risipa, iar pe măsură ce situația bugetară ne va permite, să discutăm despre relaxarea măsurilor fiscale.

În cazul TVA, am spus foarte clar: obiectivul trebuie să fie revenirea la 19% de îndată ce ne permitem acest lucru.”

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