Actualitate

Premierul desemnat Siegfried Mureșan, despre revenirea TVA la 19%: „De îndată ce România își va permite acest lucru”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Premierul desemnat Siegfried Mureșan, despre revenirea TVA la 19%: „De îndată ce România își va permite acest lucru”

Premierul desemnat Sigfried Mureșan, susține revenirea TVA la 19% „de îndată ce România își va permite acest lucru”, după măsurile fiscale adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Mureșan afirmă că Guvernul condus de Ilie Bolojan a preluat o situație bugetară dificilă, cu un deficit de peste 9% din PIB, și a fost nevoit să adopte măsuri dificile pentru redresarea finanțelor publice.

Mesajul integral publicat de Sigfried Mureșan, pe o rețea de socializare este următorul: 

,,Obiectivul meu este ca TVA să revină la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru.

După situația foarte dificilă lăsată de guvernarea de dinainte de 2025, cu un deficit de peste 9% din PIB, Guvernul condus de Ilie Bolojan a trebuit să ia decizii dificile pentru a pune ordine în finanțele țării.

Aceste decizii nu au fost ușoare.

Acum, după ce această ordine a început să fie făcută și primele rezultate se văd, cel mai important lucru este să nu vină cineva să facă din nou dezordine.

Situația pe care o avem astăzi, după guvernarea lui Ilie Bolojan, este mai bună decât cea pe care a găsit-o el. Economia României este mai solidă și nu avem nevoie de noi creșteri de taxe, impozite sau TVA.

Trebuie să continuăm să punem ordine în cheltuielile statului, să reducem risipa, iar pe măsură ce situația bugetară ne va permite, să discutăm despre relaxarea măsurilor fiscale.

În cazul TVA, am spus foarte clar: obiectivul trebuie să fie revenirea la 19% de îndată ce ne permitem acest lucru.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Foto | Au început lucrările de montare a grinzilor la cel mai lung pasaj de pe traseu, pe șantierul Margina – Holdea: Structura are peste un kilometru lungime

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

21 septembrie 2026

De

Au început lucrările de montare a grinzilor la cel mai lung pasaj de pe traseu, pe șantierul Margina – Holdea: Structura are peste un kilometru lungime Lucrările avansează pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea, unde a început montarea grinzilor la cel mai lung pasaj de pe traseu, o structură de peste un kilometru care […]

Citește mai mult

Actualitate

Foto | Document fals care atestă că ar fi senator la Ordinului Suveran de Malta, găsit acasă la Călin Georgescu în urma perchezițiilor efectuate de DIICOT

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

21 septembrie 2026

De

Document fals care atestă că ar fi senator la Ordinului Suveran de Malta, găsit acasă la Călin Georgescu în urma perchezițiilor efectuate de DIICOT În urma perchezițiilor efectuate luni la domiciliul lui Călin Georgescu, procurorii DIICOT au descoperit un document fals potrivit căruia fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 ar avea calitatea de senator […]

Citește mai mult

Actualitate

„PSD a decis azi să nu voteze Bolojan 2.0”: Anunțul lui Sorin Grindeanu după ședința conducerii partidului. Social-democrații nu susțin Guvernul Mureșan

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

21 septembrie 2026

De

„PSD a decis azi să nu voteze Bolojan 2.0”: Anunțul lui Sorin Grindeanu după ședința conducerii partidului. Social-democrații nu susțin Guvernul Mureșan Biroul Politic Național al PSD a decis, luni, să propună Consiliului Politic Național ca partidul să nu susțină învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia finală urmează să fie luată de […]

Citește mai mult