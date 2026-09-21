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Foto: Cupa Românilor 2026 a unit comunitatea românească din Germania | Cristian Petropulos, președintele AJF Alba, printre invitații evenimentului tradițional

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 minute

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Cupa Românilor 2026 a unit comunitatea românească din Germania | Cristian Petropulos, președintele AJF Alba, printre invitații evenimentului tradițional organizat de Cosmin Fleaca, din Șpring

În perioada 18–20 septembrie 2026, orașul Straubing din Bavaria a găzduit cea de-a VIII-a ediție a „Cupei Românilor – Festivalul Comunității Românești din Bavaria”, un eveniment dedicat sportului, comunității, culturii românești și familiilor de români din Germania.

Evenimentul a fost organizat de Santy Events, prin Cosmin-Petru Fleaca, cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Intrarea a fost liberă, iar programul a reunit echipe românești de fotbal din mai multe regiuni ale Germaniei, familii, copii, voluntari și reprezentanți ai comunității românești.

Programul a debutat vineri cu meciul de deschidere și tragerea la sorți. Sâmbătă s-au desfășurat turneul principal, ceremonia oficială și festivitatea de premiere, iar ziua de duminică a fost dedicată copiilor și familiilor, cu turneu de fotbal pentru cei mici, jocuri, activități sportive și creative, pictură pe față, mascote, atracții și premii.

La momentul oficial de sâmbătă au fost prezenți doamna Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, consul general al României la München, domnul Peter Stranninger, al treilea primar al orașului Straubing și reprezentantul orașului, precum și domnul Cristian Petropulos, președintele Asociației Județene de Fotbal Alba.

În Straubing, la aproximativ 150 kilometri de München se regăsește o importantă comunitate de români. Cosmin Fleacă, implicat în trecut la echipa Euro Șpring, a început în anii anteriori acest turneu de minifotbal denumit  „Cupa Românilor”. O inițiativă care s-a dovedit un real succes.

Prezența președintelui AJF Alba a oferit evenimentului o semnificație aparte și a creat o frumoasă legătură între fotbalul din județul Alba și comunitatea românească din Germania.

Cupa Românilor a fost anul acesta mult mai mult decât un turneu de fotbal. A fost o sărbătoare a comunității românești, a familiilor și a copiilor. Prin sport am reușit să aducem oamenii împreună și să întărim prietenia dintre comunitatea românească și orașul Straubing”, a declarat organizatorul Cosmin-Petru Fleaca.

Foto: Santy Events

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