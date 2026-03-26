VIDEO | Cugirean de 50 de ani, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție, s-a apropiat de fosta paretneră și a amenințat-o cu bătaia

Cugirean de 50 de ani, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție, s-a apropiat de fosta paretneră și a amenințat-o cu bătaia

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 martie 2026, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și amenințare.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 50 de ani, s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta sa parteneră, în vârstă de 44 de ani, și i-ar fi adresat injurii, amenințări cu acte de violență, provocându-i acesteia o stare de temere.

Astfel, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia, la data de 26 februarie 2026, pentru o perioadă de două luni.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI