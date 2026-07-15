Alertă alimentară în România: Lidl retrage un lot de îngheţată Gelatelli. Ar putea conține nuci caju
Alertă alimentară în România: Lidl retrage un lot de îngheţată Gelatelli. Ar putea conține nuci caju
Un lot de îngheţată Gelatelli comercializat în magazinele Lidl este retras de pe piaţă, întrucât nu poate fi exclusă prezenţa nucilor caju, a anunţat, marţi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
Potrivit unei informări publicate pe pagina de Facebook a ANSVSA, furnizorul Motido GmbH & Co. KG recheamă produsul „Gelatelli Îngheţată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăţi de ciocolată (3%) şi pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500 ml”, din lotul D2W48J25R1, cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027.
„Persoanele alergice la nucile caju sunt rugate să nu consume produsul din lotul menţionat, din cauza riscului de reacţii alergice. Pentru consumatorii care nu suferă de această alergie, produsul rămâne sigur”, precizează instituţia.
Lidl România a retras produsul de la comercializare, iar acesta poate fi returnat în orice magazin din reţea, contravaloarea urmând să fie rambursată inclusiv fără prezentarea bonului fiscal.
Înghețata pe care retailerul german Lidl o vinde sub brandul propriu Gelatelli este lider de piață în România atât în valoare cât și în volum, potrivit unui studiu YouGov din 2025. O parte se produce în România, de unde marfa ajunge și în alte țări unde operează retailerul german.
Rechemarea vizează exclusiv lotul indicat, celelalte produse comercializate sub marca Gelatelli nefiind afectate. Consumatorii pot obţine informaţii suplimentare la linia de asistenţă pentru clienţi Lidl România.
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