VIDEO | Cseke Attila, în vizită în Alba: Ministerul Dezvoltării are peste 60% grad de absorbție a fondurilor PNRR

Cseke Attila, în vizită în Alba: Ministerul Dezvoltării are peste 60% grad de absorbție a fondurilor PNRR

Ministerul Dezvoltării este cabinetul cu cel mai mare grad de absorbție a fondurilor din PNRR. Cseke Attila: Mare parte din finanțările noastre le-am trecut pe finanțare nerambursabilă

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunță că Ministerul Dezvoltării este cabinetul cu cel mai mare grad de absorbție a fondurilor asigurate prin proiecte derulate în cadrul Planului Național de Redresare și reziliență (PNRR), cu un grad de absorbție de 60%.

În acest context, ministrul spune că, în urma negocierilor cu autoritățile europene, proiecte care inițial erau finanțate din împrumuturi, vor primi finanțare nerambursabilă, prin granturi.

„Nu există risc de întârzieri. Guvernul, în noiembrie, a aprobat memorandumul pe investițiile derulate prin finanțare PNRR prin Ministerul Dezvoltării, ceea ce înseamnă că peste 5.300 de astfel de investiții merg mai departe. Toate investițiile care practic, la 19 august, când a intrat în vigoare ordonanța pe PNRR erau în șantier, adică aveau ordin de începere a execuției lucrării, toate acestea sunt menținute la finanțare. Mai mult decât atât, pentru a putea fi menținute la finanțare prin PNRR, Guvernul și-a asumat să adauge, în caz de nevoie, o finanțare națională de 4,2 miliarde de lei”, a afirmat ministrul Dezvoltării, în cadrul unor declarații de presă făcute marți după amiază, în județul Alba.

Cseke Attila a făcut o vizită pentru a verifica stadiul implementării programului care vizează construirea de creșe.

Mai mult decât atât, acesta a subliniat că „nu pierdem nicio investiție care la 19 august a fost începută”, arătând că lista acestor investiții este publică încă din vara acestui an.

„Datorită faptului că suntem ministerul cu cel mai mare grad de absorbție pe PNRR, fiind la 60% grad de absorbție, am reușit, în toamna acestui an, în urma negocierii cu Comisia Europeană, ca mare parte din finanțările noastre să le trecem de pe finanțare rambursabilă, care afecta și bugetul țării și deficitul, pe finanțare nerambursabilă. Acest mecanism acum se implementează, în aceste zile, primăriile primesc notificările în urma cărora trecem pe finanțare pe grant, ceea ce înseamnă următorul lucru: că vom avea banii necesari pentru fiecare din aceste 5300 de investiții, nu există risc de neplată. Încă în această lună vom plăti toate facturile depuse la minister și probabil vom plăti inclusiv facturi depuse în luna decembrie. Deci finanțarea pe PNRR este complet asigurată”, a spus în final ministrul.

