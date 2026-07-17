Video | Creșa „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, inaugurată în prezența ministrului Dezvoltării: 110 locuri, pentru 11 grupe de copii

Creșa „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, inaugurată în prezența ministrului Dezvoltării: 110 locuri, pentru 11 grupe de copii

Creșa „Gheorghe Șincai”, situată pe strada Gheorghe Șincai nr. 14 din Alba Iulia, a fost inaugurată vineri, 17 iulie 2026, în cadrul unei ceremonii la care au participat reprezentanți ai administrației locale și centrale.

La evenimentul inaugural a fost prezent și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Noua unitate de educație timpurie, cu o capacitate de 110 locuri, reprezintă una dintre cele mai importante investiții dedicate familiilor tinere din municipiul Alba Iulia. Este cea mai mare creșă din județul Alba.

Creșa a fost construită prin Programul național de construire de creșe „Sfânta Ana”, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții (CNI), și are ca obiectiv extinderea infrastructurii destinate educației antepreșcolare.

Noua clădire a fost proiectată pentru 11 grupe de copii și include spații moderne și adaptate standardelor actuale: dormitoare, săli de joacă, spații pentru servirea mesei, cabinet medical cu izolator, zone administrative și tehnico-gospodărești. Totodată, construcția a fost dotată cu panouri fotovoltaice și panouri solare, iar amenajările exterioare au cuprins spații verzi și locuri de joacă.

Investiția a răspuns nevoii tot mai mari de locuri în creșele din Alba Iulia și completează rețeaua de servicii de educație timpurie din municipiu.

Autoritățile locale au subliniat în mai multe rânduri că noua unitate urma să contribuie la reducerea deficitului de locuri pentru copiii cu vârste antepreșcolare și să ofere condiții moderne pentru dezvoltarea acestora.

Proiectul a parcurs mai multe etape de implementare, de la lansarea investiției și procedurile de achiziție până la execuția lucrărilor, începute în anul 2025.

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