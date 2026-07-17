DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 27.07-02.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 20.07-26.07.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 27.07-02.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 20.07-26.07.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din județul Alba.
Întreruperile programate pentru intervalul 27.07-02.08.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 UNIREA – Strada UIORII partial, Strada TRAIAN- Bulgar, Strada TRAIAN partial, Strada TARGULUI partial, Strada SCOLII partial, Strada GORNICULUI, Strada FERMA CU OMENIE, Strada CARAUSILOR, 27/07/2026 09:00 – 27/07/2026 17:00
2 OCNA MURES – UIOARA DE SUS, Strada ZORILOR, Strada MAGURII, Strada LUNGA CASTEL, Strada LUNGA, Strada IZLAZ 28/07/2026 09:00 – 28/07/2026 17:00
3 SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA 29/07/2026 09:00 – 29/07/2026 17:00
4 SONA – ALECUS, Strada PRINCIPALA, Strada CEF SONA, Strada Alecus Mobilrom 29/07/2026 09:00 – 29/07/2026 17:00
5 HOPARTA – VAMA SEACA, Strada PRINCIPALA, Strada F-CA DE LAPTE VAMA SEACA 29/07/2026 09:00 – 29/07/2026 17:00
6 HOPARTA, TURDAS, Strada PRINCIPALA 29/07/2026 09:00 – 29/07/2026 17:00
7 HOPARTA, SPALNACA, Strada PRINCIPALA 29/07/2026 09:00 – 29/07/2026 17:00
8 ALBA IULIA, Strada NICOLAE PLESOIANU 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 15:00
9 VALEA LUNGA, LUNCA(VALEA LUNGA), Strada PRINCIPALA TOTAL 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 17:00
10 VALEA LUNGA, LODROMAN, Strada PRINCIPALA TOTAL 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 17:00
11 CENADE, Strada PRINCIPALA TOTAL 30/07/2026 09:00 – 30/07/2026 17:00
12 VINTU DE JOS – Strada ZORILOR, Strada VIRTOPI, Strada VINT IMPORT EXPORT, Strada VINT CAP, Strada TRAIAN, Strada STEFAN CEL MARE, Strada SC TOBIMAR, Strada SC MAX SAVOR, Strada SC CONTI IMPEX, Strada MACULUI, Strada JELERI, Strada ION CREANGA, Strada HOREA, Strada BUKFOALVY ISTVAN 31/07/2026 09:00 – 31/07/2026 16:00
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 20.07-26.07.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1 Cricau, Strada principala 22/07/2026 09:00 – 22/07/2026 17:00
2 IGHIU, BUCERDEA VINOASA, Strada PRINCIPALA partial 22/07/2026 09:00 – 22/07/2026 17:00
3 CRICAU, CRAIVA, Strada PRINCIPALA 22/07/2026 09:00 – 22/07/2026 17:00
4 OCNA MURES – Strada PROFI OCNA MURES, Strada NICOLAE IORGA, Strada BRAZILOR 22/07/2026 11:00 – 22/07/2026 14:00
5 SEBES, Strada SCHWEIGHOFFER TOTAL 23/07/2026 09:00 – 23/07/2026 12:00
6 ALBA IULIA, Strada OCNELE MARI 23/07/2026 09:00 – 23/07/2026 16:00
7 ALBA IULIA, Strada BRADULUI 24/07/2026 08:00 – 24/07/2026 14:00
8 GALDA DE JOS, Fagadaele Galdei, Strada principala 24/07/2026 08:00 – 24/07/2026 15:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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