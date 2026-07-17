FOTO | Doi elevi din Alba, rezultate remarcabile la Concursul Național,,Memoria Holocaustului”: Cristiana Cioca și Nicolae Florea au obținut premiul III și mențiune
Doi elevi din Alba, rezultate remarcabile la Concursul Național,,Memoria Holocaustului”: Cristiana Cioca și Nicolae Florea au obținut premiul III și mențiune
Elevii județului Alba au obținut noi rezultate remarcabile la Concursurile Naționale de Istorie, Cristiana Cioca și Nicolae Florea obținând premiul III și mențiune la cea mai recentă competiție.
În perioada 14-17 iulie 2026 la Brăila s-a desfășurat Concursul Național,,Memoria Holocaustului „, iar județul Alba a fost reprezentat de 2 elevi remarcabili, care s-au întors cu premii ce reflectă pregătirea lor și dăruirea profesorilor care i-au îndrumat.
Eleva Cioca Cristiana din cl a XI-a a Colegiului Național ,,Lucian Blaga” din Sebeș a obținut premiul al III-lea, iar elevul Florea Nicolae din clasa a XI-a a Colegiului Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a obținut mențiune.
Eforturile lor și ale profesoarelor lor – Elena Damian și Cetean Daniela – au fost încununate cu succes. Concursul are etapa națională o dată la 2 ani și se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei cadru de organizare a concursurilor și competițiilor școlare aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare și este inclus în lista olimpiadelor și concursurilor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației.
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