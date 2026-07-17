Video | Ce spun albaiulienii despre protestul STP. „Toți au familii care trebuie să mănânce, iar primarul ne lasă pe jos”

Ce spun albaiulienii despre protestul STP. „Toți au familii care trebuie să mănânce, iar primarul ne lasă pe jos”

Protestul angajaților Societății de Transport Public (STP) din fața Primăriei Alba Iulia, desfășurat joi, 16 iulie 2026 și vineri, 17 iulie 2026, stârnește reacții aprinse în rândul comunității locale. În timp ce unii cetățeni nu sunt afectați direct deoarece se deplasează pe jos sau cu mașina personală, mulți alții se declară revoltați de paralizarea transportului în comun și de costurile uriașe pe care sunt obligați să le suporte pentru a folosi taxiurile.

Majoritatea celor chestionați de reporterii ziarulunirea.ro își exprimă, însă, solidaritatea cu șoferii neplătiți și critică dur atitudinea administrației locale.

„Oamenii trebuie să-și ducă viața înainte, nu pot sta după mofturile cuiva”

Un pensionar din Alba Iulia, deși declară că nu folosește în mod regulat transportul în comun și nu este afectat direct de grevă, se solidarizează ferm cu revendicările angajaților STP și consideră protestul ca fiind pe deplin justificat.

„Este foarte, foarte rău, pentru că oamenii trebuie să-și ducă viața înainte, nu pot să stea după mofturile cuiva că nu vrea sau nu poate să plătească. Eu personal nu circul cu autobuzul de regulă, deci nu am fost afectat în mod direct, circul pe jos și cu mașina. Dar, oricum, mă solidarizez cu șoferii. Protestează pentru o cauză dreaptă”, a declarat acesta.

„Să mergi cu taxiul? N-ai nici bani, n-ai nici salariu!”

Mult mai vehement și vizibil afectat este un alt locuitor al orașului, care reclamă costurile extrem de mari pe care le presupune lipsa autobuzelor de pe trasee și acuză direct primarul de indiferență față de problemele cetățenilor de rând și ale angajaților fără salarii.

„Toți au copii, toți au familii care trebuie să mănânce. Pe primar noi l-am ales și e un nenorocit, că el o duce bine! El o duce bine, dar să te plimbi cu taxiul, să mergi încolo și încolo, să dai atâția bani… când n-ai nici bani, n-ai nici salariu și să le dai lor (n.r. taximetriștilor)? Nenorocitul ăsta de primar și iarna a anulat contractul cu deszăpezirea, a fost numai zăpadă pe străzi, iar acum mergem pe jos. Chiar nu-i e rușine?”, se întreabă revoltat albaiulianul.

Întrebat direct cât de dificilă este viața în oraș fără transportul în comun, acesta a explicat presiunea financiară uriașă:

„Cum să nu fie greu fără autobuz? Cu ce să mergi, cu taxiul? Autobuzul e 5 lei, iar pe taxi dai 20 de lei sau chiar 200 de lei ca să mergi înapoi și înapoi. Cum m-am descurcat luna asta? Rău! Rău, pentru că sunt cheltuieli foarte mari. Dacă merg de la Gară în Cetate dau 200 de lei (n.r. dus-întors pe mai multe zile/curse). Iar nenorocitul are mașină la dispoziție!”

Solidaritate totală cu angajații STP: „Oamenii au lucrat, acum cine le dă banii?”

Cetățenii consideră că blocajul este generat de refuzul primăriei de a achita sumele datorate, lăsându-i pe muncitori fără mijloace de subzistență.

„Noi l-am ales pe primar. În mod normal, când angajezi pe cineva, el lucrează pentru tine. Eu m-aș angaja la dumneavoastră, înseamnă că lucrez pentru dumneavoastră. Iar nenorocitul ia banii și nu lucrează pentru noi. Eu zic că oamenii ăștia (n.r. angajații STP) fac foarte bine că protestează, pentru că au familii, au copii. Ei nu au fost plătiți, deși au lucrat. Acum cine le dă banii? Nu se poate așa ceva!”, a mai spus, revoltat, cetățeanul cu care au discutat reporterii ziarulunirea.ro.

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