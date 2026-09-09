Aiudeanul Andrei Cordea și transferul ratat la Universitatea Craiova, din motive financiare! Extrema din Alba, la 10 minute de campioană
Aiudeanul Andrei Cordea și transferul ratat la Universitatea Craiova, din motive financiare! Extrema din Alba, la 10 minute de campioană
Andrei Cordea a fost la 10 minute de o mutare de senzație, trecerea de la CFR Cluj, o grupare măcinată de probleme financiare, la campioana Universitatea Craiova! La mijloc au fost neînțelegeri financiare, cauzate în primul rând de restanțele pe care CFR Cluj le avea față de fotbalist, care le-ar fi dorit recuperate, măcar parțial, în contul tranzacției!
CFR Cluj și U Craiova ajunseseră la un acord în privința mutării, însă oltenii nu au reușit să bată palma și cu fotbalistul ardelenilor din cauza lui Alin Toșca, impresarul acestuia.
Sorin Cârțu: „Amendă. Nu ştiu pentru ce erau”
Cârțu susține că negocierile dintre cele două cluburi s-au oprit în momentul în care impresarul lui Cordea a intervenit și a solicitat un comision de 150.000 de euro. „Cluburile s-au pus de acord pentru Cordea, apoi clubul cu jucătorul. Ce şi-a dorit primea pe perioada asta, cât îl preluai de la CFR. Mai avea doi ani sau nu ştiu cât. A venit impresarul cu încă 150.000 de euro și aici s-a oprit toată treaba. N-am înţeles ce era cu suma de 150.000, să ne amendeze sau ce?! Îi dădeai 500.000 de euro clubului, cu Cordea ne-am înţeles la bani, dar impresarul a venit cu încă 150.000. Amendă, nu ştiu pentru ce erau. E un jucător bun”, a declarat Sorin Cârțu la Prima Sport, citat de orangesport.ro.
Marius Șumudică: „Cordea a fost la 10 minute de Craiova”
Tehnicianul ardelenilor a transmis că atacantul său i-a cerut sfatul în privința transferului, chiar cu câteva minute înainte de miezul nopții. „Da, Cordea este jucătorul nostru, rămâne la CFR Cluj cel puțin până în iarnă. Sperăm să aibă evoluțiile de până acum, să mai marcheze niște goluri. Probabil, în iarnă, CFR va intra la discuții și vor apărea discuții, pentru că este un jucător vandabil. A stârnit interes și în Arabia Saudită, nu doar la Craiova și sunt tatonări și în China, pentru că în două luni ei își fac planuri pentru noul sezon. Cordea a fost la 10 minute de Craiova. La ora 12 fără 10 minute vorbeam cu el și îmi spunea toate detaliile contractului, îmi cerea și un sfat și i-am spus că decizia este la el, știe cel mai bine. E un caracter deosebit. Înainte să semneze sau să se înțeleagă cu un club și mai erau șapte minute ca să parafeze înțelegerea, iar el stătea la telefon cu antrenorul său, asta nu-mi denotă decât respect și nu pot decât să-i ofer același respect”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.
Sursa: iamsport.ro
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