Incident grav în apropiere de Sebeș: O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Intervin pompierii și Salvamont Alba
Incident grav în apropiere de Sebeș: O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Intervin pompierii și Salvamont Alba
Un incident grav a avut loc miercuri, puțin înainte de ore 12.00, în apropiere de Sebeș. O persoană a căzut în zona Râpa Roșie.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru căutarea-salvarea și acordarea primului ajutor medical unei persoane conștiente, căzute în zona Râpa Roșie.
La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și SALVAMONT.
UPDATE ISU Alba, ora 13.09:
Persoana (femeie, 64 ani) a fost extrasă și transportată în siguranță de către echipajele prezente la locul producerii evenimentului.
Aceasta a fost preluată de către echipajul medical, urmând a fi transportată la spital.
Misiunea de salvare s-a desfășurat in sistem integrat alături de personalul SALVAMONT Alba.
Foto: arhivă
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