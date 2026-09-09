Curier Județean

Incident grav în apropiere de Sebeș: O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Intervin pompierii și Salvamont Alba

Ioana Oprean

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Incident grav în apropiere de Sebeș: O persoană a căzut în zona Râpa Roșie. Intervin pompierii și Salvamont Alba

Un incident grav a avut loc miercuri, puțin înainte de ore 12.00, în apropiere de Sebeș. O persoană a căzut în zona Râpa Roșie.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru căutarea-salvarea și acordarea primului ajutor medical unei persoane conștiente, căzute în zona Râpa Roșie.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și SALVAMONT.

UPDATE ISU Alba, ora 13.09:

Persoana (femeie, 64 ani) a fost extrasă și transportată în siguranță de către echipajele prezente la locul producerii evenimentului.

Aceasta a fost preluată de către echipajul medical, urmând a fi transportată la spital.

Misiunea de salvare s-a desfășurat in sistem integrat alături de personalul SALVAMONT Alba.

Foto: arhivă

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