VIDEO | Coadă uriașă pentru plata taxelor și impozitelor locale la Alba Iulia: Care este motivul

Coadă uriașă pentru plata taxelor și impozitelor locale la Alba Iulia: Care este motivul

La sediul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Alba s-a format o codă uriașă în dimineața zilei de luni, 16 martie 2026.

Șirul de oameni care stau la rând este extrem de mare.

Oamenii, în principal vârstnici, spun că doresc să se încadreze în termenul de acordare a bonificației de 10% pentru plata anticipată a dărilor locale.

Taxele și impozitele locale pentru 2026 se plătesc la Alba Iulia din 12 ianuarie 2026.

Conform unei „cutume” din ultimii ani, numeroși oameni vin de regulă în martie pentru a prinde bonificația de 10% dacă plătesc până la 31 martie, ceea ce duce frecvent la cozi la ghișee.

Program cu publicul la Direcția Venituri Alba Iulia:

Luni–Miercuri: 08:00–15:00

Joi: 08:00–18:00

Vineri: 08:00–13:00

