VIDEO: Cătălin Milea, un tânăr din Aiud, a filmat primul cover în România la o piesă a lui Richard Marx. „Îmi doresc să cânt, muncesc de 16 ani pentru acest vis”

Cătălin Milea are 32 de ani și este din Aiud. De curând a filmat primul său cover în România cu care speră să câștige admirația fanilor și să se lanseze într-o carieră muzicală.

Aiudeanul a fost crescut de bunica sa de la 8 ani, după ce tatăl său a murit într-un accident de tren. A început să cânte la vârsta de 14 ani, iar la 16 ani înregistra prima sa piesă în studio. Cătălin a urmat o școală de canto și cel mai mult își dorește să cânte. A participat la mai multe evenimente, iar in prezent este în căutarea unui impresar care să îl ajute să își îndeplinească visul.

“Eu îmi compun toate piesele. Am urmat o școală de canto și am cântat la foarte multe evenimente. Mi-aș dori să-mi găsesc un impresar, muncesc de 16 ani pentru acest vis, iar acum am făcut primul cover în România la piesa lui Richard Marx,” spune cântărețul.

Tânărul a participat anul trecut și la X-Factor și deși nu a câștigat, consideră că a fost o experiență benefică pentru o viitoare carieră muzicală. De asemenea a mai filmat și un clip în Spania, Theboyslove, iar luna viitoare tânărul intenționează să scoată o piesă și un videoclip în limba spaniolă.

loading...