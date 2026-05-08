VIDEO | Cât vor dura lucrările de edificare a noului sens giratoriu din Sebeș: Ce alte planuri au autoritățile pentru decongestionarea traficului din oraș

Cât vor dura lucrările de edificare a noului sens giratoriu din Sebeș: Ce alte planuri au autoritățile pentru decongestionarea traficului din oraș

Lucrările de edificare a sensului giratoriu la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș vor dura aproximativ 3 luni, a anunțat, miercuri, 6 mai 2026, primarul Dorin Nistor.

„Vom interveni și în intersecția de la Turn. Vom extinde aleile pietonale, astfel încât să fie mai prietenoase.

Vom avea spații verzi, bănci, o zonă de promenadă, pentru că vom extinde Bulevardul Lucian Blaga.

Vom căuta să fluidizăm traficul prin îmbunătățirea benzilor de circulație și a zonelor în care se poate opri și semnalizarea și dirijarea circulației în această zonă”, a precizat primarul municipiului Sebeș.

video: Dorin Nistor – Primar / Facebook

foto: arhivă

